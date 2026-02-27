Медия без
Изтриха сатиричната страница "Копейкин"

Анонимният критик на властта, издирван от ГДБОП, направи нова

Днес, 17:34
колаж: Копейкин

Сатиричната фейсбук страница "Копейкин" бе изтрита днес.  

"Копейкин" редовно публикува статуси, колажи, снимки и пр. срещу водещи политици. Свалянето на анонимната сатирична страница идва две седмици, след като стана ясно, че ГДБОП издирва кой стои зад нея. За това се разбра от тогавашния вътрешен министър в оставка Даниел Митов, който отговори на въпрос на партия "Възраждане". Той търсеше IP адресите, използвани за управление на сатиричната страница с над 46 000 последователи.

Повод за интереса на ГДБОП стана видеоклип, който показва как гражданин в Панагюрище сваля руското знаме и го стъпква. В поста към него пише, че знамето е свалено от "известен български доброволец, сражавал се на първа линия на фронта в Украйна" и завършва със "Слава на Украйна! Да живее България!"

В интервю пред "Сега" тогава Копейкин каза, че въпросният клип е само повод да го търсят. "Не съм нарушил никакъв закон с това, че съм споделил видеоклип във Фейсбук. Това би било абсурдно. Все още сме в Европа, а не част от Руската федерация, в която арестуват и съдят хора за коментари в социалните мрежи", категоричен бе той. Копейкин допълни още, че целта на издирването на IP адреса му е да бъдат сплашени и заглушени критичните гласове. "Напълно наясно съм, че на властта не ѝ допада някой да повдига дадени въпроси пред широка аудитория, особено ако няма как да контролират всичко това", каза той пред Доротея Дачкова. Но е сигурен, че няма да се откаже.

Един от последните постове в изтритата страница бе насочен срещу временния шеф на ДАНС Деньо Денев и неговата съпруга Ирена Георгиева - Денева.

По-късно днес се появи нова страница "Копейкин".

"От сигурен източник, на когото имам пълно доверие, знам, че единственият начин една фейсбук страница, която няма никакви нарушения и наказания, да бъде свалена, е само по сигнал от милиционерските власти, пуснат директно към МЕТА! Идват избори, които ГЕРБ грандиозно ще загубят. Кое не е ясно?", пише авторът в новия си профил.

