"Копейкин" пред "Сега": Искат да разберат кой съм, за да ме притискат

Вътрешният министър в оставка Даниел Митов сякаш потъна вдън земя покрай случая "Петрохан". Но за сметка на това в последните дни се прочу, след като обясни в парламентарен отговор до "Възраждане", че ГДБОП издирва IP адреса на администратора на популярната сатирична страница във "Фейсбук" "Копейкин".

Случката отприщи народното творчество и заля мрежата с вицове. "Само шуменската пантера и Пепи Еврото са по-търсени от мен през последните дни!", пошегува се той на страницата си.

"Сега" потърси автора ѝ, който прие да отговори на писмено зададени въпроси.

Запитан дали ГДБОП е успяла да го намери, той обясни, че не знае. Но изобщо не би било трудно да го открият, защото той не се крие технически. Публикува през мобилната мрежа на телефона си. "Ако искат да ме намерят, едва ли ще им отнеме повече от 5 минути", каза той.

И допълни: "Ако ГДБОП ми почука на вратата, ще отговоря на всичките им нелепи въпроси." На въпрос защо не им се покаже сам, Копейкин посочи, че това би означавало да им свърша работата, за която обществото им плаща доста високи заплати".

Той е убеден, че публикуваният от него клип е само претекст да го търсят. "Няма абсолютно никаква логика да ме търсят заради това, че съм споделил видеоклип с действията на друг човек. Всекидневно споделям десетки клипове, открити в интернет. Аз не съм техният автор и няма как да нося отговорност за съдържанието им. Според мен просто искат да разберат кой съм, за да могат после да упражнят някакъв натиск върху мен. Откакто съм започнал да публикувам, съм обект на множество заплахи от хора, които не харесват публикациите ми", каза той. И разясни, че публикува от над 3 години и се е наслушал на какво ли не. На въпрос от кого, той каза, че в повечето случаи става дума за "фанатизирани путинисти или фалшиви профили". "Не съм единственият. Във Фейсбук е пълно с хора, които заплашват. Може да прочетете заплахи в коментарите на почти всеки, който публикува. Истината е, че са доста описателни и цветущи в заплахите си. Имат доста развинтена фантазия", допълни Копейкин.

"Не съм нарушил никакъв закон с това, че съм споделил видеоклип във Фейсбук. Това би било абсурдно. Все още сме в Европа, а не част от Руската федерация, в която арестуват и съдят хора за коментари в социалните мрежи", категоричен е той.

Копейкин е смята, че целта на издирването на IP адреса му е да бъдат сплашени и заглушени критичните гласове. "Напълно наясно съм, че на властта не ѝ допада някой да повдига дадени въпроси пред широка аудитория, особено ако няма как да контролират всичко това", каза той. Но е сигурен, че няма да се откаже.

Администраторът на сатиричната страница обърна внимание, че във въпроса на депутата от "Възраждане" до Даниел Митов не фигурира името на страницата, не се назовават страници. В отговора си обаче Даниел Митов насочва прожектора към "Копейкин", въпреки че видеото е споделено от десетки други страници и много хора. "Очевидно въпросът е само параван, за да имат причина да търсят кой съм. Ще ги разочаровам. Аз съм г-н Никой. Не съм обществена личност. Най-обикновен човек съм", каза той. После допълни, че "просто ми омръзна да ни правят на глупаци. Ако повече обикновени хора като мен започнат да правят същото, ще им става все по-трудно да лъжат обществото". "Това е, което не се харесва на властта. Обикновените хора нямат зависимости и няма как да ни контролират", убеден е той. Посочи още, че не е член на нито една политическа партия. Симпатизира на всички проевропейски и демократични партии, защото е убеден, че пътят на България е с Европа, а не с Русия.

На въпрос как си обяснява, че с помощна на ГЕРБ се пазят депутатските имунитети на "Възраждане" по делото за погрома над Дома на Европа, Копейкин посочи, че е обществена тайна, че "Възраждане" е контролирана опозиция на ГЕРБ. "Възраждане" играят ролята на лошите комунисти, от които "евроатлантиците" от ГЕРБ ни пазят. Прозрачни са! Никого не могат да заблудят", каза той.

ЗАЩО КОПЕЙКИН

"Името Копейкин се роди само. Фейсбук беше залят от пропутинска пропаганда. Точно в този момент Костадин Костадинов нарече цялото ни общество "фашистка измет" от трибуната на Народното събрание. Когато чух тази реплика, вече знаех, че трябва да се противопоставя на тази пропаганда. Неговият публичен прякор беше идеалното име за страницата. Още тогава знаех, че ще привлече вниманието им! Беше само въпрос на време", обясни той.

След като стана ясно, че е издирван от ГДБОП, "Копейкин" е събрал още няколко хиляди нови последователи. "Все пак лично министърът на МВР се постара да ми направи огромна реклама с нелепостта си", посочи той.

Над 200 души са откликнали на призива му за подкрепа в Patreon. Други са предложили правна помощ pro bono, ако се стигне дотам, че властите наистина опитат да окажат някакъв натиск върху него.