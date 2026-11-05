На Радев краката са къси

В политиката, особено в България, честно управление често е оксиморон. В последните седмици и месеци обаче лъжите на властта препускат в шеметна надпревара.

Множат се толкова бързо, че вече започнахме да забравяме "бисерите" от пролетната "колекция". Като кандидат за премиер Румен Радев обещаваше да свали цените.

След победата той и негови хора от "Прогресивна България" се отрекоха от думите си. Били обещали само да удържат цените. Сега пък обещават сутрин и вечер строг контрол и проверки до дупка. Днес България е с втората най-висока инфлация в еврозоната. Колкото повече Радев бори цените, толкова повече те растат.

Ключово обещание от програмата на "Прогресивна България" -

"Няма да пипаме данъци" се оказа предизборен захарен памук

Още през август бяха вдигнати тол таксите и винетките, осигурителни прагове и тавани. Сега покрай новия бюджет се задава нова вълна от повишения - като се започне от облагането на цигарите и колите и се стигне до местните данъци и такси - за къщи, вили, апартаменти, гаражи, дворове и т.н. (чрез осъвременяване на данъчните оценки).

Вече забравихме жалките сценки, в които финансовият министър Гълъб Донев се оправдаваше, че не сме разбрали правилно за забраната за чуждата домашна ракия, за акцизите за електромобилите и други недоразумения. Отне време да си признае гафовете и да редактира нефелните си предложения.

И не стига, че ще растат данъци и осигуровки, но ще има и нови налози. ПБ иска да въведе акциз за автомобилите. Прогресивно нов е и данъкът върху ваучерите за храна - 7%. Черни облаци се задават за банки, телекоми, застрахователи, фирми за бързи кредити, хипермаркети - иде 33% данък върху свръхпечалбата. Тепърва предстоят големи прения и по данъчните закони, и по бюджет 2027. Кой знае какво още ще ни сервират управляващите.

В безумно усукване и отричане премина

скандалът с вноските за втора пенсия

От "Да, България" разкриха, че кабинетът "Радев" търси тихомълком спасение за дефицита на НОИ в орязване на парите в частните пенсионни фондове и прехвърляне на част от вноските в индивидуалните ни партиди в общия кюп на държавното осигуряване. Критата "балансираща" мярка предизвика обществена буря. Радев строи верните си адютанти да отричат, а сам обвини опозицията в истерия.

"Прогресивните" продължиха да отричат дори когато Ивайло Мирчев и Божидар Божанов показаха конкретните текстове от кореспонденцията на София с Еврокомисията, където "пренасочването" на вноски е написано черно на бяло. Скандалът стигна до небесата, когато от ДБ разкриха, че някой се е опитал да подмени писмото до ЕК с подписа на Гълъб Донев с по-невинен вариант. Публиката още осмисля мащабите на безобразието, докато Радев&ко продължават нагло да обвиняват опозицията в "истеричност" и "спекулации".

Премиерът даже се разлюти на "обладаните" медии, че се занимават с някакви си пенсионни идеи на "хвърчащи листове", вместо да пишат и говорят денонощно за

"сензационните" разкрития на Сметната палата

за безобразията на предните правителства. Сметната палата наистина публикува два любопитни одитни доклада - един за бюджетите през 2020-2026 (до юни) и втори за работата на Агенция "Пътна инфраструктура" за същия период. На следващия ден Константин Проданов и Стефан Белчев (другият финансов таран на ПБ) свикаха специален брифинг, за да преразкажат докладите и да поднесат своя политически прочит - големи разхищения, грабежи, тотална липса на контрол. Журналистите не се впечатлиха по една-единствена причина - и одитите, и преразказите просто потвърждават огромния брой разследвания и разкрития, направени през всички тези години.

"Мене ме нема в цялата схема"

Във връзка с одитите Стефан Белчев сподели възмутен, че "финансовият контрол през годините е бил системно заобикалян с политически решения" (пак лошото наследство). Удивително изказване, като се има предвид, че Белчев е неизменна част от този "системно заобикалян контрол": през април-август 2024 г. е зам.-министър на финансите, през 2021-2024 г. е шеф на Агенцията за финансова инспекция; 2017-2021 г. оглавява дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“, преди това 10 години е начело на „Вътрешен одит“ в Министерството на финансите. През 2024-2026 е директор на „Връзки с обществеността и протокол“ в МФ, после ръководи звеното „Инспекторат“. И на фона на тази биография Белчев едва сега откри, че контролът е бил нефелен?!?!

Изявите на архитект Иван Шишков - за трети път министър, също сащисват. Той неуморно клейми обществени поръчки от "наследството", от което е бил част или продължава да движи сега - като "златната" отсечка от "Струма" край Симитли. Преди време пък стресна народа с новината, че ще въвежда тол такси и за леките коли, защото ни задължавала директива на ЕС. Експерти веднага го разобличиха, че няма такова евроизискване.

Управляващите "издишат" и в зоната на най-високо напрежение

- енергетиката. Поскъпването на природния газ мина като пошло театро. В средата на октомври се разбра, че "Булгаргаз" иска голямо повишение за ноември - с 34% (не без основание, котировките на международните пазари лудеят заради военните конфликти и смутените доставки). Получи се обаче някак неудобно - такъв шок тъкмо когато ще (пре)избираме прогресивна президентка. И шефът на КЕВР Пламен Младеновски публично се зарече, че комисията няма да допусне резки движения и че ще се търсят резерви. "Булгаргаз" си посипа предложението с пепел и обеща да внесе ново, по-скромно. Ден след като се разбра, че Йотова печели балотажа, КЕВР обяви, че природният газ поскъпва не с 34%, а "само" с 32.5%. Явно не са се намерили резерви.

А проблемите тепърва предстоят. Поскъпването на природния газ ще отприщи инфлационна лавина, защото се калкулира навсякъде и във всичко - в цената на парно и топла вода, ток и хляб, брашно и всякакви храни, транспорт, продукти на химическата, металургичната, торовата, стъкларска индустрия и т.н., и т.н.

Еленко Божков, виден представител на "Прогресивна България" и бивш зам-министър на енергетиката, се изпусна преди десетина дни, че заради скъпия газ най-голямата топлофикация в страната - софийската, ще трябва да вдигне с 20% тарифата за парното и топлата вода, при това не от лятото, а преждевременно, още от 1 януари. Опозицията, разбира се, подхвана темата, и предупреди гражданите да се готвят за новогодишно сурвакане със сметките за парно и ток.

Радев пак изпрати на амбразурата депутати и министри да обясняват, че няма да има поскъпване от 1 януари. И шефът на КЕВР бе насърчен да успокои електората - имало резерви, нямало да се наложат предсрочни корекции. Дребни детайли в уверенията са думичките "засега" и "в момента". Отделна тема е трагичното състояние на държавната енергетика, дълговото бреме, загубите на "Топлофикация София" и на "Булгаргаз" с договора с "Боташ" на шията.

Истината е, че ако цените на природния газ и на петрола не тръгнат бързо и решително надолу, в енергетиката може да настане страшен батак. Вместо честно да обяснят положението и да покажат план за действие, управляващите повтарят

"Няма страшно, ще има компенсации".

Парите ще дава фондът "Сигурност на електроенергийната система", замислен като балансьор. Но сега ще му стоварят да изплаща огромни помощи заради скъпия ток и анализатори предупреждават, че фондът може да "фалира". Вероятно затова управляващите искат да отложат компенсациите за по-малките фирми за лятото на 2027 г. (за който оцелее дотогава). А за клиентите на "Булгаргаз", който вече продава газ 33% по-скъпо, помощи изобщо не се предвиждат. "Ако не могат да си плащат за газ, да минат на ток", изцепи се Ива Петрова, министър на енергетиката, с лекомислието на Мария-Антоанета.

Радев доведе ПБ на власт с лозунга "Готови сме. Можем. Ще успеем". Към днешна дата това звучи като виц.