Гюров и Кандев сезираха ЦИК за непозволена агитация на Румен Радев

БГНЕС Комитетът на Гюров и Кандев посочва решение на ЦИК по подобен случай с община Ловеч, при издигането на двойкат Радев/Йотова през 2016 г.

Инициативният комитет, издигнал кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев, подаде сигнал в ЦИК срещу премиера Румен Радев за нарушение на Изборния кодекс. Повод станаха изявления на Радев в подкрепа на Илияна Йотова, разпространени чрез официалните информационни канали на правителството.

Сигналът е подписан от Васил Стефанов - пълномощник на представляващия инициативния комитет. В него се казва, че днес, след участието си VII Софийски икономически форум, премиерът е направил политически изявления, а после думите му са били разпространени от правителствената пресслужба и публикувани на официалния сайт и на "Фейсбук" профила на Министерския съвет.

В прессъобщението на правитествената пресслужба се цитират думите на агитиращия Радев: "Нека в неделя да пратим сглобката в небитието. Нека да гласуваме за Илияна Йотова".

Според сигнала премиерът е призовал избирателите да подкрепят Илияна Йотова на балотажа на 1 ноември, като същевременно е отправил критики към нейния опонент Андрей Гюров. Проблемът, според комитета на Гюров и Кандев, не е в правото на Радев да изразява политическа позиция, а в използването на официалните канали на държавна институция за нейното разпространение. С това са нарушени две разпоредби на Изборния кодекс – забраната за предизборна агитация в държавни учреждения и институции и забраната за безплатно използване на публичен административен ресурс за целите на предизборната кампания.

В сигнала се изтъква, че за подготовката и разпространението на публикациите са използвани служители на правителствената пресслужба, както и информационни канали, поддържани с публични средства. Публикациите представят предизборни послания като официална правителствена информация, без да съдържат сведения за дейността на Министерския съвет или за повода, по който премиерът е направил изявлението.

От инициативния комитет на Гюров/Кандев настояват ЦИК да разпореди незабавно премахване на публикациите от сайта и "Фейсбук" профила на Министерския съвет, както и да установи кои длъжностни лица са участвали в подготовката и разпространението им. Иска се и да се съставят актове за административни нарушения срещу премиера и отговорните служители, а копие от сигнала да бъде изпратено на Сметната палата. Вносителят настоява за разглеждане на случая в 24-часов срок, като аргументира спешността с наближаващия балотаж и началото на деня за размисъл на 31 октомври.

По-рано темата повдигна съпредседателят на ДБ Божидар Божанов, който написа във "Фейсбук": "Правителството наруши закона, като се включи през официалните си канали в предизборната агитация, което нарушава Изборния кодекс".

"Ще се наложи ЦИК веднага да се произнесе по този въпрос", допълни Божанов.

Депутатът коментира и нападките на Румен Радев срещу опозицията. Премиерът, който в последните дни ядно говори за някакви "сглобки", определи балотажа като "избор между демокрацията и корупционния модел" и призова за подкрепа на Илияна Йотова.

"Колкото и да си фантазират сглобки и тролове и да създават фалшиви дилеми между "война и мир", плашенето няма да им донесе успех", реагира остро Божидар Божанов: "Изборът не е „между мира и войната, между демокрацията и корупционния модел на сглобката и между спокойната истина и истерията на троловете“, както му е написал Иво Христов. Всички искаме мир, Гюров и Кандев гарантираха, че корупционният модел няма да може да се презареди през купен и контролиран вот, а в последните седмици бяха идентифицирани доста тролски ферми, работещи за Йотова и ПБ.

Изборът е между ясната външна политика и навеждането, между бъдещето и миналото, между баланса между властите от една страна и концентрацията на власт - от друга. И то власт, която дори с пълно парламентарно мнозинство не може да свърши почти нищо и се оправдава с опозицията", заключава съпредседателят на ДБ.