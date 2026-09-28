Изпити 2027 г.: Колко ток изразходва кана, работеща 2 часа?

МОН пусна моделите на националните външни оценявания в 4. 7. и 10. клас

4. клас - Колко метра мрежа трябват за ограждане на паркинг?

Тестът по български за 4-класниците ще съдържа 25 задачи с избираем и със свободен отговор, отговорите на които децата ще трягва да запишат на отделна бланка. Езиковите задачи, с които се проверява владеенето на книжовните норми и са базови за езиковата култура, ще са 13. Литературните задачи, проверяващи уменията за четене с разбиране, ще са 11. Ще има, както досега, и една речева задача с творчески характер, която предполага създаване на кратък текст (от 3 до 7 изречения) с помощта на словесна и/или визуална опора. В дадената в модела картинка е изобразен болен човек, гледащ през прозореца ритащи топка деца, като насочващите въпроси са: Защо героят е тъжен? Какво занимание си намира? Как книгата помага на детето да се чувства по-добре? В една от примерните задачи се изисква от учениците да определят колко съществителни имена има в дадено изречение. Друга е, след като са прочели кратък текст за производството на хартия, да посочат три разлики между каменната и обикновената хартия.

Тестът по математика в края на 4. клас съдържа 25 задачи. 16 са с избираем отговор, 4 - с кратък свободен отговор, 4 - с разширен свободен отговор, а една задача има три подусловия. Примерна задача, която учениците ще трябва да могат да решат, че колко ще получим, ако от 426 326 извадим 315 214? Друга задача, изсикваща кратък свободен отговор, е колко се получава, ако от сбора на числата 3403 и 397 се извади най-голямото трицифрено четно число. Примерна задача с разширен свободен отговор изисква учениците да отговорят с колко грама 30 стъклени бутилки са по-тежки от 30 пластмасови, ако знаят, че стъклена бутилка тежи 300 грама, а пластмасова - 13 грама.

Най-сложна за мнозина би била последната задача с 3 разширени отговора - при даден паркинг с правоъгълна форма и с лице 2880 кв. м, те следва да отговорят колко паркоместа има в него, ако едно е 5 м широко и 2 м дълго, колко превозни средства има на паркинга (като се има предвид дадена схема) и колко метра мрежа е нужна за ограждане на паркинга, ако бариерата заема 12 м от обиколката му.

Времето за решаване и на двата теста е 60 минути, а за учениците със специални потребности има до 30 минути повече.

7. клас - Колко са местата в киносалон, ако на прожекцията зрителите са заели 80% от местата, а 18 места останали свободни?

Тестовете по български и по математика в края на 7. клас съдържат задачи върху съдържанието от 5., 6. и 7. клас, като максималният брой точки от тях е 100 т.

Тестът по български език и литература ще е с 26 задачи, като произведенията, върху които ще бъдат оценявани, остават същите - "Хайдути“, „Хубава си, моя горо“, „Косачи“, „Под игото“ - „Представлението“ и „Радини вълнения“, „Една българка“, „Опълченците на Шипка“, „Бай Ганьо пътува“, „Заточеници“, „По жътва“, „По жицата“ и други. Първата част е 75 мин., а втората - 90 мин. 18 от задачите са с избираем отговор, 6 - с кратък свободен отговор, 1 - с разширен свободен отговор и 1 - за създаване на текст. 7-класниците например ще трябва да знаят в кои две творби от посочени 8 проявите на благородство са мотивирани от състрадание. Възможностите са а) „Неразделни“ и „Една българка“, б) „По жицата“ и „Серафим“, в) „Хайдути“ и „Косачи“ или г) „Художник“ и „Вятър ечи, Балкан стене“. Друга примерна задача е да се запише съставното сказуемо, употребено в изречението: "Старопланински легенди" включва творби, които първоначално писателят започва да публикува като самостоятелни произведения, а по-късно ги обединява в цикъл.

Сред най-трудните задачи за 7-класниците е да запишат в текст от 3-4 изречения какво внушават думите на даден герой в даден творба. Посоченият пример е свързан с Лазо и думите му към Благолажа от „Косачи“: "Ами тия чудновати работи, дето ми ги разправяш, защо ми са?". Последната задача, носеща и доста точки е, писането на подробен преразказ от името на неутрален разказвач/от името на посочен герой, като текстът, който ще преразказват, ще е върху неизучавана художествена творба.

Тестът по математика ще е с 24 задачи, като за първата част учениците ще имат 90 мин. (за нея максимумът точки е 65 т.), а за втората - 90 мин. (максимум 35 т.). 14 от задачите ще са с избираем отговор, 7 - с кратък свободен отговор - от тях ще се изисква се да напишат отговор (числов, символен или словесен), без да привеждат своето решение, а 3 от задачите ще са отново със свободен отговор, но тук те ще трябва да опишат и аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитико-синтетичен характер. За решаването им ще могат да се ползват листове с формули.

Сред посочените примерни задачи имат такива за решаване на неравенства, както и за определяне на мярката на даден ъгъл по даден чертеж. "Петко може сам да подреди детската стая за 30 минути, а брат му Матей може да подреди същата стая за 45 минути. За колко минути двамата братя заедно ще подредят стаята?" е една от примерните задачи, дадени от МОН. А верният отговор се крие зад 4 варианта - 36, 18, 12 или 6. В друга задача се пита колко са всички места в киносалон, ако на прожекция в него зрителите са заели 80% от местата, а 18 места останали свободни. "Строителна фирма продава апартаменти. На диаграмата е представен броят на апартаментите, продадени през месеците април, май, юни, юли и август. През кой от месеците продажбите на апартаменти нарастват двойно спрямо продажбите от предния месец? И каква е средната месечна продажба на апартаменти за периода април - август, се пита в друга от примерните задачи.

10. клас - Колко kWh е изразходваната електроенергия на ел кана за вода, която работи 2 часа?

Ако миналата година изпитът по математика в 10. клас включваше и задачи по природни науки, от 2026/27 г. и тестът по български за 10-класниците става интегриран. В него освен задачи по български и литература, които остават върху същите автори, като досега (изучавани в първия гимназиален етап от 8. до 10. клас), ще има и такива от областта на историята и философията.

Тестът ще е общо от 22 задачи, които следва да се решат за 120 минути. 13 от тях ще са с избираем отговор, 6 - с кратък свободен отговор, 1 задача за редактиране, 1 задача с разширен свободен отговор (формулиране на теза) и 1 задача за създаване на текст (резюме, заявление или CV). Сред посочените примерни задачи са: в коя от 4 дадени двойки думи са съотнесени родово и видово понятие, пък кое от 4 посочени произведения представя живота на българите в последните години на Възраждането, или пък "посочете един исторически факт, свързан със събитията от септември 1923 г., и един негов художествен отзвук в творбата „Септември“ на Гео Милев.

Учениците могат да получат подобен на следния въпрос: Какво описва твърдението: "Това е процес на отслабване на влиянието на религиозните институции и религиозната вяра?", като изберат един от следните отговори - секуларизацията, догматизма, идеологията или схоластиката. Или пък да получат няколко изображенията, като определят истинността на дадени твърдения, свързани с различни твърдения, например: "Изображение А е пример за произведение на изкуството, което НЕ е създадено на принципа подражание на природата".

От философията е даден следния примерен въпрос: "Запишете трите елемента на човешката психика според психоаналитичната теория на Зигмунд Фройд". Други примерни задачи са учениците са формулират и запишат в текст от 3 - 4 изречения собствена теза на тема: Родина и чужбина, както и да предадат в резюме съдържанието на даден текст, озаглавен "Ученето днес - дигитално или аналогово?".

Тестът по математика ще е с общо 16 задачи, за 120 минути. По математика ще има 10 задачи, по биология - 2, по химия - 2, по физика - 1 и по география - 1. В примерна задача е дадено, че турист изминал първия ден 18 km, а всеки следващ ден изминавал с 1500 m по-малко от предходния ден. Пита се колко километра общо е изминал за първите девет дни, а учениците могат да избират между 4 дадени отговора. Друга изисква да се намери обемът на оригинала на Хеопсовата пирамида в кубични метри, която е правилна четириъгълна пирамида, като се има предвид умален нейн макет в мащаб 1:1000, височината на макета - 15 cm и основният му ръб - 23 cm.

Специфична задача от областта на биологията например казва, че при граха, доминантният алел (A) определя обла форма на плода, а рецесивния алел (a) – плоска. "При кръстосване на два хетерозиготни индивида се получили 400 растения. Какъв е броят на хетерозиготните индивиди в поколението? И какъв процент от растенията ще имат обла форма на плода?", се пита в задачата.

Географските познания на 10-класниците ще се проверят в следната задача - по дадена диаграма, на която са представени данни за рН на валежите, измерени в един и същ ден в различни областни български градове, от тях се изисиква да отговорят в кои български градове дъждът е киселинен и каква е средната стойност на рН в градовете Видин, Монтана и Враца, като е дадено, че нормалната дъждовна вода е леко киселинна (с pH около 5,6), а за киселинен дъжд се счита всеки валеж с pH ≤ 5,0.

А знанията по физика ще бъдат проверени в задача например за електрическа кана за вода, на чийто етикет пише: 2200W, 220V, (като са дадени помощни формули). От учениците се изисква да изчислят колко е големината на тока, който протича през каната при дадената мощност, колко е електрическото съпротивление на нагревателя на каната и ако каната работи 2 часа, колко kWh е изразходваната електроенергия?