Върховният административен съд окончателно реши, че саудитският дисидент Абдулрахман Ал-Халиди не може да получи закрила в страната, което означава, че трябва да бъде експулсиран като "заплаха за националната сигурност". Това съобщи Mediapool, като цитира съдебното решение. "Сега" също се запозна с него.

То е постановено от състав, в който влизат съдиите Тодор Петков, Красимир Кънчев (докладчик) и Таня Дамянова. Прокурор по делото е Красимира Филипова, която наскоро беше избрана за член на Прокурорската колегия на ВСС от квотата на прокурорите. Тя пледира срещу Ал-Халиди. Накратко - съдът приема, че той се опитва по всякакъв начин да се представи като дисидент, но няма други данни в подкрепа на това освен собствените му твърдения.

На първа инстанция жалбата на Ал-Халиди против решението на агенцията за бежанците от 28 юни 2024 г., с което му е отказано предоставяне статут на бежанец и хуманитарен статут, е разгледана от съдия Калин Куманов.

Любопитно съвпадение е, че решението на ВАС е публикувано два дни след края на официалното посещение на премиера Румен Радев в Саудитска Арабия. То е постановено в законовия срок - месец, след като е обявено за решаване.

Ал-Халиди прекара близо пет години в център за задържане на нелегални мигранти, като преди това бе подал молба за убежище в България, но тя беше отхвърлена.

През август Ал-Халиди беше освободен след един от най-продължителните случаи на задържане на кандидат за убежище в страната.

Ал-Халиди беше задържан, след като през 2021 г. влезе в България от Турция и поиска убежище. Впоследствие остана в имиграционен център, докато българските власти предприемаха действия за връщането му в Саудитска Арабия.

Международни правозащитни организации многократно призоваваха България да не го депортира в Саудитска Арабия с аргумента, че там може да бъде подложен на преследване заради политическата си дейност. "Българските власти ме изпращат на бесилото без реално обвинение, криминално досие или дело срещу мен и със структурни доклади, които не се основават на факти, както два пъти реши Върховният съд", написа във Фейсбук саудитският дисидент след произнасянето на първата инстанция.

През 2011 г. Халиди участва в антиправителствени демонстрации в Източна Саудитска Арабия, където е съсредоточена шиитската общност в страната, на фона на протестите от Арабската пролет в Близкия изток.

Между 2011 и 2013 г. Халиди се включва в дейността на Саудитската асоциация за граждански и политически права (ACPRA), известна и с арабското съкращение HASM, която настоява за конституционни ограничения върху властта на монархията, независима съдебна система и освобождаване на политическите затворници.

През март 2013 г. Ал-Халиди напуска Саудитска Арабия заради мащабната репресивна кампания срещу правозащитници и активисти, свързани с ACPRA. Много представители на организацията са арестувани, осъждани и преследвани по антитерористичното законодателство. Ал-Халиди се опасява, че същото може да се случи и с него. Първоначално заминава за Египет, след което живее в Катар и Турция.

Между 2016 и 2018 г. Ал-Халиди е активен участник в онлайн движението Electronic Bees Army ("Армията на електронните пчели"), свързвано с журналиста Джамал Хашоги и саудитския дисидент Омар Абдулазиз.

Според Human Rights Watch Халиди е бил принуден да използва различни имена за публикациите си от съображения за сигурност.

На 23 октомври 2021 г. Ал-Халиди преминава пеша турско-българската граница с намерение да потърси международна закрила.

Първоначално е задържан заради незаконно влизане в страната. На 16 ноември 2021 г. официално подава молба за убежище.

Българската Държавна агенция за бежанците отхвърля молбата му. Сред аргументите е твърдението, че Саудитска Арабия предприема мерки за демократизиране на обществото си.

През февруари 2024 г. ДАНС издава заповед за експулсирането му и го определя като заплаха за националната сигурност. Публично не са представени конкретни доказателства в подкрепа на тази оценка. Според ДАНС саудитицецът е измислил цялата дисидентска легенда за себе си при влизането си в България.

Случаят предизвиква сериозни международни реакции. Human Rights Watch, Front Line Defenders, Gulf Centre for Human Rights и други организации предупреждават, че връщането му в Саудитска Арабия може да го изложи на произволен арест, изтезания и несправедлив процес.

Окончателното решение на Върховния административен съд за депортацията на Халиди стъпва изцяло върху решението на ДАНС, че той представлява заплаха за националната сигурност. Съдът твърди, че решението на ДАНС е било подложено на проверка, но от мотивите на магистратите не става ясно каква точно проверка е извършена. Пише, че докладът, както и още 2 писма на ДАНС са секретни и затова не могат да бъдат цитирани в публичен съдебен акт.

Българският съд приема, че Халиди няма основание да се смята за преследван от Саудитска Арабия.

"Разгледано е и понятието "политическо мнение" в контекста на бежанското право, като е достигнато до извод, че за Халиди не е налице основателно опасение от преследване за възгледите му, видно от данните по делото и от разказаната от самия него бежанска история", се казва в съдебното решение.

Според ВАС твърденията на дисидента за Саудитска Арабия се разминавали с "реално случващото се" в страната.

"Обосновано (от първата инстанция, б.а.) също е прието, че не може да бъде давана вяра на бежанската история на касатора за страх от преследване след напусне страната си на произход - Саудитска Арабия. За тази бежанска история са налице множество данни (подробно обсъдени в обжалваното решение, както и в извадката от доклада от 15.02.2024 г. на ДАНС), че е създадена при влизането му България, за да получи предимство за получаване на исканата закрила. Показателен за това е фактът, че дори към настоящия момент не са ясни действителните имена на касатора", се казва в съдебното решение.