Народната партия (PP) на Алберто Нунес Фейхо печели изборите в Испания с 32,2% от гласовете, тя ще има между 131 и 136 мандата, сочи проучването на агенция Sigma Dos за испанската обществена телевизия RTVE. Според тази оценка, въпреки че Народната партия би загубила няколко мандата спрямо 2023 г., тя би сформирала печеливш десен блок заедно с крайнодясната партия „Вокс“, която остава на трето място с 16,2% от гласовете и 44–48 мандата. Така, при обединяването на тези две партии и коалицията UPN-PP в Навара, те биха събрали между 175 и 184 мандата — над прага от 176 места, който осигурява абсолютно мнозинство при почти всички възможни сценарии; според тези прогнози оставането им под този праг е математически малко вероятно.

От своя страна, досегашните управляващи на Педро Санчес от Испанската социалистическа работническа партия (PSOE) би била втората политическа сила по брой гласове с 28,8% (с три процентни пункта по-малко от 2023 г.) и 119–124 мандата — резултат, близък до спечелените 121 места на последните общи избори. Въпреки това нарастването на десния блок, който би достигнал близо 49% от вота, би попречило на социалистите да повторят коалиционното обединение, с което да осигурят преизбирането на Педро Санчес за министър-председател. Ако към резултата на PSOE се добавят останалите формации с изключение на каталунската партия „Заедно за Каталуния“ (Junts), сборът би бил между 159 и 169 мандата, което би се оказало недостатъчно.

Избирателната активност на предсрочните парламентарни избори в Испания достигна исторически рекорд от 68,15% към 18:00 часа местно време в неделя, съобщи испанското Министерство на вътрешните работи. Към този час са гласували над 24,2 милиона души и това е с около 15 процента повече в сравнение с изборите през юли 2023 г., когато в същия час активността беше 53,13%.

На практика, активността днес е най-високата от възстановяването на демокрацията в Испания в края на 70-те години на миналия век, след смъртта на диктатора Франсиско Франко - предишният рекорд беше от изборите през 1996 г., когато в същия час бяха гласували 63,45% от избирателите, а Народната партия на Хосе Мария Аснар победи социалистите на Фелипе Гонсалес.

Към 18:00 часа най-висока беше активността в Мадрид (72,69%), а над 70% достигна още в Кантабрия, Кастилия-Ла Манча и Ла Риоха. Най-голям ръст спрямо 2023 г. отчитат автономните градове Мелиля и Сеута, Каталуния и Мадрид. Избирателните секции затварят в 20:00 часа местно време (21:00 българско време).

Право на глас имаха над 38,7 милиона испанци, от които около 2,8 милиона живеят в чужбина. Изборите са предсрочни, след като на 2 октомври Народната партия, крайнодесните от „Вокс“ и каталунските сепаратисти от „Жунтс“ отхвърлиха в парламента плана на правителството на премиера Педро Санчес за мерки в жилищния сектор, на фона на масови протести заради жилищната криза в страната. Санчес разпусна парламента на 6 октомври.