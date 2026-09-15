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Италия удължи проверките за пристигащите от Испания

Австрия продължи граничния контрол с Чехия, Словакия, Унгария и Словения

15 Септ. 2026
Италиански полицаи
БГНЕС
Италиански полицаи

Заради миграционната криза в Сеута Италия удължи с още 15 дни – до 30 септември включително, въздушния и морския граничен контрол за пристигащите от Испания.

В изявление, адресирано до Европейската комисия и неговите колеги от ЕС, министърът на вътрешните работи Матео Пиантедози обяви 15-дневно удължаване на контрола "на въздушните и морските граници с Испания", предава БНР.

Министерството на вътрешните работи съобщи още, че мярката е била счетена за необходима след обсъждане, проведено от Комисията, за анализ на имиграцията и граничната сигурност, която заседава днес. Смята се, че "остават високи рисковете за вътрешната сигурност, както и потенциална заплаха от терористично проникване".

Испания отговори по същия начин като уведоми съответно Европейския съюз за контрол на пристигащите пътници от Италия. Така всички пътници от трети страни, пристигащи с полети и кораби от едната или от другата страна, ще трябва да продължат да показват документите си.

Това е второто удължаване, решено от правителството на Джорджа Мелони, след повторното въвеждане на контрола, започнат на 1 август след масовото нашествие на мигранти от Мароко в испанския ексклав Сеута.

Междувременно Австрия удължава с още шест месеца граничния контрол по границите с Чехия, Словакия, Унгария и Словения. Целта е борба с трафикантите на хора и по-нататъшно ограничаване на нелегалната миграция, предаде ORF.

Фокусът трябва да бъде поставен върху широкообхватна и гъвкава охрана на граничните райони, а не върху стационарни проверки на граничните пунктове. Ще продължи и участието на австрийската армия в охраната на границата в източната провинция Бургенланд.

Според Министерството на вътрешните работи мерките са съгласувани със съседните държави. Броят на задържаните в провинция Бургенланд потвърждава досегашния подход. Само през миналата седмица при нелегално преминаване на границата в Бургенланд са били заловени двама души. Последната молба за убежище след залавяне в региона е била подадена на 9 юли.

В момента в Шенгенското пространство, освен Австрия, проверки по вътрешните граници извършват още Германия, Нидерландия, Франция, Норвегия, Швеция, Дания, Италия, Полша и Испания.

Европейският пакт за убежището ще доведе до по-нататъшно развитие на защитата на външните граници на ЕС, но въпреки това са необходими допълнителни мерки по австрийските граници, подчерта министърът на вътрешните работи Герхард Карнер.

"Целта и занапред е да извадим трафикантите и престъпниците от обращение и да натоварваме пътуващите ежедневно до работата им възможно най-малко“, заяви Карнер, визирайки хората от съседните държави, работещи в Австрия. 

Медиите цитират еврокомисаря по вътрешните работи Магнус Брунер, който казва, че "що се отнася до кризата в Сеута, целостта на Шенгенското пространство остава непокътната".

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Ключови думи:

граничен контрол, Шенген, Италия, Испания

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