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530 испанци са потърсили лекар заради слънчевото затъмнение

Повечето от тях - заради проблеми с очите

Днес, 10:05
ЕПА/БГНЕС

Над 530 души са получили медицинска помощ в Испания заради проблеми с очите след като са наблюдавали в сряда пълното слънчево затъмнение, предаде Europa Press.

Голяма част от прегледите са били причинени от дискомфорт в очите след наблюдение на затъмнението — като цяло лек, въпреки че е имало също световъртеж и топлинни удари.

Здравните служби само в област Мадрид са извършили общо 101 медицински прегледа, свързани със затъмнението, до 9:00 часа в четвъртък. Основните причини за тази помощ са били световъртеж, неразположение и очни проблеми, както и запитвания от граждани за консултация относно възможните ефекти от астрономическото явление.

Здравната служба на Страната на баските е прегледала 58 души с леки очни оплаквания в целия регион — 22 от тях в първичната извънболнична помощ и 36 в болнични заведения. Началникът на спешното отделение в Университетската болница „Доностия“, Ойана Ормасабал, посочи, че става дума за „лека патология и няма сериозни увреждания, които да се препишат на вчерашното затъмнение“.

Болниците в Андалусия са регистрирали общо 44 прегледа в офталмологичните спешни отделения. В Каталуния са прегледани 134 души, в Мурсия -  32 души са потърсили лекарска помощ за очни проблеми, свързани със затъмнението.

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Ключови думи:

пълно слънчево затъмнение, Испания

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