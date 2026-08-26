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Изкусен майстор на бягствата е заловен в Испания след четвърто бягство от затвора

Анонимният престъпник се е измъквал от различни затвори с методи като от филмите

Днес, 15:01
Pixabay

Испанската полиция арестува беглец, наричан "майсторът на бягствата", след като е бягал от затвора четири пъти, последният от които е бил от затвор с максимална сигурност в Италия, съобщиха властите, цитирани от АФП.

Мъжът, издирван от Италия с европейска заповед за арест, е избягал от затвора там през декември, като е прорязал решетки на прозорците и се е спуснал  по чаршафи, вързани на възли, съобщи Националната полиция на Испания в изявление.

Полицията съобщи, че той е бягал преди това от затворите в Терни и Парма в Италия, както и от белгийски затвор, където е използвал човешка пирамида, за да се изкачи по стените. "Звучи като нещо от филм, но понякога реалността е по-странна от измислицата", се казва в изявлението на полицията, описвайки многократните бягства на мъжа от затвора.

Испанските власти не са идентифицирали мъжа, нито са посочили в изявлението си защо е бил задържан, описвайки го само като "опасен". Той е бил арестуван в североизточния испански град Тарагона, след като полицията го проследи до квартал, където се смята, че живее.

Властите съобщиха, че престъпникът е оказал съпротива при ареста и че няколко души, които са го придружавали, са се опитали да се намесят, като един от тях е ранил двама полицаи. Беглецът е носил фалшиви документи за самоличност и две банкноти от 500 евро, за които се подозира, че са фалшиви, съобщи полицията.

Съдия разпореди той да бъде задържан под стража без право на гаранция, докато се чака процедура по екстрадиция в Италия.

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