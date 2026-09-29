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Вълна от протести в Испания заради резкия скок на наемите

Днес, 17:16
Площад "Пуерта дел Сол" в Мадрид
ЕПА/БГНЕС
Площад "Пуерта дел Сол" в Мадрид

Протести срещу високите наеми и принудителните изселвания обхванаха десетки испански градове. В Мадрид стотици хора прекараха поредна нощ в палатки на площад „Пуерта дел Сол“, а в Барселона демонстрация завърши с намеса на полицията и двама арестувани.

Около 600 души са прекарали нощта срещу на мадридския площад „Пуерта дел Сол“, превръщайки централното градско пространство в импровизиран лагер. В него са разположени приблизително 350 палатки, а протестиращите организират дежурства, за да осигурят постоянно присъствие. На място са създадени и пунктове за храна и вода, както и своеобразна полева кухня.

Повод за националните протести стана изселването на 87-годишната Мария дел Кармен (Марикармен) Абаскал от дома, в който е живяла повече от седем десетилетия.

Веднага след този случай започнаха протести в Мадрид с искания за по-строга защита на наемателите, ограничения върху принудителните изселвания и мерки срещу рязкото поскъпване на жилищата.

Протестиращите използват лозунги като „Искам дом, а не измама“, а лагерът постепенно се превръща в символ на движението срещу високите жилищни разходи. 

Случаят с 87-годишната Марикармен

На 23 септември съдебна комисия изпълнява заповед за изселването ѝ от апартамента на улица „Алкалде Сайнс де Баранда“ в мадридския квартал Ретиро. Жената е живяла там приблизително 70 години.

Кадрите от операцията предизвикаха силен обществен отзвук. Абаскал е изведена от жилището си на носилка, придружена от медицински екип, докато пред сградата полицията държи на разстояние десетки нейни поддръжници и активисти. След изселването тя е откарана с линейка.

Причината за спора е свързана с промяната на собствеността на жилището. След придобиването на имота новият собственик е поискал значително увеличение на наема.

Според Съюза на наемателите в Мадрид първоначално е било предложено увеличение от приблизително 500 евро на 2650 евро месечно, което впоследствие е било намалено до 1650 евро. Пенсията на Абаскал е около 1350 евро месечно, което прави дори намалената сума по-висока от целия ѝ месечен доход.

Неочакван обрат

На 28 септември настъпи обрат в случая. Компанията Urbagestión, която притежава апартамента, постигна споразумение с представителите на Абаскал, според което 87-годишната жена може да се върне в жилището си при наем, близък до предишния — около 500 евро месечно, с включени разходи.  Към 29 септември Reuters съобщава, че предложението предвижда тя да плаща приблизително 500 евро месечно — около 30% от пенсията ѝ — за срок от осем години. Адвокатът ѝ Беатрис Дуро заявява, че Абаскал обмисля предложението. 

Това развитие обаче не спря протестите. За организаторите случаят вече не е само въпросът дали една възрастна жена ще се върне в дома си, а повод за промяна на правилата за наемите и изселванията в цяла Испания.

Протестите се разпространиха в цялата страна

На 28 септември протестни акции са проведени едновременно в 23 испански града.

Сред градовете са Мадрид, Барселона, Малага, Севиля, Кадис, Кордоба, Уелва, Палма и Сарагоса. В Малага например над 1000 души са се събрали пред кметството, като част от тях също са разпънали палатки. 

В Барселона протестиращи блокираха различни пътни артерии, а по-късно се събраха пред Двореца на конгресите на Каталуния, където премиерът Педро Санчес участваше в мероприятие.

Според градската полиция в демонстрацията са участвали около 2000 души, докато организаторите посочват около 20 000. Разликата между двете оценки е значителна и отразява различните методики за преброяване.

Сблъсък с полицията в Барселона

В началото протестът в Барселона протече без сериозни инциденти. Демонстрантите блокираха булевард „Диагонал“ и настояха за автоматично подновяване на договорите за наем и прекратяване на изселванията на уязвими наематели.

Около 21:00 часа обаче част от участниците започнаха да събарят полицейските заграждения около Двореца на конгресите. Някои се опитаха да преминат полицейския кордон, а според каталунската полиция са хвърляни предмети по служителите.

Полицията предупреди демонстрантите чрез високоговорители и след това разгърна подразделения за борба с безредиците.

Демонстрацията приключиха около 23:30 часа и двама пълнолетни участници — мъж и жена — са задържани по обвинения в обществено безредие и нападение срещу служители на реда. 

Защо жилищата се превърнаха в толкова остър проблем

Случаят на Марикармен идва на фона на сериозно поскъпване на жилищата в Испания.

Според данните на испанския Национален статистически институт жилищните цени са се увеличили с 12,2% на годишна база през второто тримесечие на 2026 г. Цените на жилищата втора употреба са нараснали с 12,9%, а на новото строителство — със 7,4%. Само спрямо предходното тримесечие общото увеличение е 3,4%. 

При наемите тенденцията също е нагоре. Средната обявена цена на жилищата под наем през август 2026 г. е достигнала 15,1 евро на квадратен метър, което е увеличение от 5,8% спрямо година по-рано, според данни на Idealista. 

 

ЕПА/БГНЕС
ЕПА/БГНЕС
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