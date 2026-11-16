Възникна нова мигрантска криза - на Канарските о-ви

Над 2600 мигранти пристигнаха на испанските Канарски острови в събота и неделя. По този начин беше поставен рекорд по брой спасени хора за едно денонощие по този миграционен маршрут за последните 30 години, съобщи испанската държавна медия RTVE, цитирана от БТА.

Само през вчерашния ден на архипелага пристигнаха 1570 мигранти, с което бе подобрен предишният рекорд от 1461 души, регистриран на 7 ноември 2020 г. Най-тежко е положението на остров Йеро, където в събота са пристигнали 13 лодки с 1317 души, сред които над 100 непълнолетни. През вчерашния ден там са дошли още шест лодки, натоварени с 1049 мигранти. На една от тях е имало 240 души, включително 36 деца.

Nearly 1,500 migrants arrive in Spain's Canary Islands, marking the highest single-day total since 2020 pic.twitter.com/3EhaxmmvTP — 🤍𝕁𝕆🤍 (@jomickane) 15 ноември 2026 г.

През ноември на Йеро, чието население от малко над 12 000 души, са пристигнали близо 10 000 мигранти с общо 96 лодки. Местният център за временно настаняване е с капацитет от 500 души и отдавна е препълнен, а здравните служби изпитват сериозни затруднения.

This is El Hierro, one of the small islands of the Canary Islands. In recent weeks, 8,000 illegal migrants have arrived on the island of 12,000 inhabitants on 118 boats. In the month of November, on some days there were arrivals of several hundred or even over a thousand. A state… pic.twitter.com/RH9F1H1noH — Andrew🇭🇺🇩🇪🇬🇧 (@Xwitter1Drew) 15 ноември 2026 г.

Председателят на регионалното правителство на Канарските острови Фернандо Клавихо се обърна с молба към централните власти в Мадрид да предприемат незабавни мерки за справяне с миграционния натиск. Испанското правителство вече е обещало 15,18 милиона евро за разширяване на капацитета на центровете за настаняване и прехвърляне на мигранти към други острови и континенталната част на страната.

Министърът на териториалната политика Анхел Виктор Торес посети вчера о-в Йеро и обяви изпращането на допълнителен спасителен кораб, както и свикването във вторник на ново заседание на междуведомствената комисия по миграцията.

Лодките с мигранти пристигат главно от Сенегал, Гамбия, Мавритания и Гвинея, като пътуват в дървени лодки между четири дни и една седмица в Атлантическия океан. Това се счита за един от най-смъртоносните маршрути в света за пътуване с лодка.