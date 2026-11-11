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Национална стачка парализира Испания преди изборите

Милен Николов

Днес, 07:02
Демонстранти подпалват контейнери по време на протестно шествие в рамките на общонационална генерална стачка в Барселона, Испания
EPA/BGNES
Демонстранти подпалват контейнери по време на протестно шествие в рамките на общонационална генерална стачка в Барселона, Испания

18 дни преди предсрочните парламентарни избор, Испания бе разтърсена от всеобща стачка. 

Двата най-големи профсъюза в Испания, CCOO и UGT, спряха за 24 часа работата на заводи, пристанища и градски транспорт, а в няколко града, включително Мадрид, имаше сблъсъци с полицията. Акцията бе първата всеобща стачка в страната от 14 ноември 2012 г., в която участват и двата профсъюза, а до тях се присъединиха и по-малките CGT, Cobas, Solidaridad Obrera, CIG, ELA и LAB, както и сдружения на наемателите.

Поводът за протеста е рязкото поскъпване на наемите. Според Младежкия съвет на Испания средният наем е 1176 евро на месец, което е около 98,7% от средната месечна заплата на млад испанец. Централната банка оценява недостига на жилища на около 750 000, а до 2028 г. той може да надхвърли един милион. Под лозунга „Заплати, жилища, цени“ синдикатите поискаха увеличение на заплатите с 4 до 7 процента, таван на наемите, постоянен фонд от публични жилища и ограничаване на туристическите и сезонните наеми.

Най-сериозно от стачката бяха засегнати транспортът и логистиката в Мадрид и Каталония, а синдикатите съобщиха за спрени цехове на Volkswagen и SEAT. Част от пътищата бяха блокирани, а някои влакове отменени. Най-напрегнатият момент беше на пазара „Меркамадрид“, където около 1000 протестиращи се сблъскаха с полицията. Мадридската структура на CCOO съобщи, че полицията е използвала лютив спрей, един човек е арестуван, а 13 са имали нужда от медицинска помощ. Демонстранти палеха контейнери в Барселона.  Демонстранти подпалиха магазина на Apple на булевард „Грасия“ в Барселона. По данни на Euronews през деня са задържани най-малко 52 души.

Данните за участието се разминават. Според част от медиите в протестите са се включили около 4 милиона души. Работодателската организация CEOE нарече стачката „провал“ с участие под 5%. На манифестацията в Мадрид според правителството са били до 120 хиляди души, а според организаторите до 500 хиляди.

Премиерът Педро Санчес насрочи предсрочни парламентарни избори, след като парламентът отхвърли два правителствени указа за жилищната криза.

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