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Жилищната криза в Испания може да свали Педро Санчес

Само в Мадрид днес протестираха над 70 000 души

03 Окт. 2026
ЕПА/БГНЕС

Правителството на Испания може да падне до дни, притиснато от уличните протести и коалиционните проблеми. 

Стотици хиляди излязоха на протест за пореден ден - само в Мадрид по улиците бяха 70 000 души по данни на властите, докато протестиращите отчетоха близо половин милион. Протести обаче имаше не само в Мадрид, а в още 50 испански града. Девет служители на Националната полиция са били ранени при сблъсъците, избухнали в края на демонстрациите, съобщиха полицейски източници. Протестът в Барселона пък бе отменен поради неблагоприятните метеорологични условия.

Протестите са срещу задълбочаващата се жилищна криза. 

Кабинетът на Педро Санчес се опита да предприеме мерки. Той внесе в Конгреса на депутатите (долната камара на парламента) законопроект, който предвиждаше забрана за принудително извеждане на уязвими наематели от жилищата им до 2030 г., удължаване с две години замразяването на наемите по действащи договори и въвеждане на по-строги правила за краткосрочните наеми. Парламентът обаче отхвърли проектите, защото каталунската сепаратистка партия "Заедно за Каталуня" гласува с опозицията "против". Аргументът им беше, че предложенията ще влошат ситуацията, като намалят предлагането на жилища.

Кризата в парламента подхрани спекулациите, че е възможно премиерът да обяви предсрочни избори, вместо да чака редовните, насрочени за 2027 година. Вестник "Паис" съобщи, позовавайки се на източници, близки до Санчес, че той планира през уикенда да оцени степента на общественото недоволство от провала на мерките, след което да реши дали да обяви предсрочни избори.

 

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