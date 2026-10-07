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Почина вдъхновителката на масовите протести в Испания

Днес, 00:13
Марикармен Абискал
Марикармен Абискал

87-годишната Марикармен Абаскал, чието насилствено изселване от мадридски апартамент разтърси Испания и извади на улицата хиляди хора, почина в болница, съобщи вестник El Mundo.

Мария дел Кармен (Марикармен) Абаскал Мартин живееше в дома си на улица „Алкалде Саинс де Баранда" № 46 в квартал Ретиро от 1956 г., когато е била на 17 години. Договорът за наем е бил подписан от баща ѝ и после преминал към майка ѝ, а от 2005 г. е на нейно име. Това бил т.нар. договор със „стара рента", който държи наема на ниско равнище. Тя плащала около 500 евро месечно при пенсия от 1350 евро.

Сградата била купена от инвестиционния фонд „Урбагестион", който поискал да прекрати договора. Абаскал съдила собствениците и спечелила на първа инстанция, но Провинциалният съд в Мадрид отменил присъдата, а Върховният съд в крайна сметка приел правото на фонда. Според Мадридския синдикат на наемателите наемът бил вдигнат с 275% до 2650 евро месечно, а по-късно понижен на 1650 евро, което пак надхвърляло пенсията на Марикармен.

Изселването стана на 23 септември, при четвъртия опит. Полицията разби вратата и Абаскал, жена с 50% призната инвалидност, беше изведена с носилка и откарана в болница „Грегорио Мараньон". Лекуваха я за тежко изтощение. Хиляди хора се бяха събрали пред сградата, а според адвокатката ѝ Беатрис Дуро представителите на фонда са отказали да отложат изгонването въпреки висящото обжалване. 

Събитието предизвика вълна от протести. На 26 септември по улиците на Мадрид се проведе голяма демонстрация, която завърши пред Конгреса на депутатите. Властите съобщиха за около 25 000 участници, а организаторите от Синдиката на наемателите говориха за над 300 000. Част от демонстрантите опънаха палатки на площад „Пуерта дел Сол" и започнаха безсрочен лагер. Лозунгът „Ти можеш да си следващата Марикармен" се превърна в символ на движението.

Натискът даде бързи политически резултати - премиерът Педро Санчес свика предсрочни парламентарни избори. На 28 септември семейството на Марикармен, адвокатката и синдикатът постигнаха споразумение със собственика, по силата на което Абаскал можеше да се върне в жилището си срещу наем, подобен на предишния. Но тя не се върна в апартамента. 

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Ключови думи:

Марикармен, Испания

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