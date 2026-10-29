Крайнодесни партии в Испания протестираха заради влаковата катастрофа

ЕПА/БГНЕС Напрежението ескалира, когато част от демонстрантите притиснаха полицейския кордон, което накара частите за борба с безредиците да предприемат атака и да използват сълзотворен газ.

Повече от 1000 души протестираха срещу правителството в Мадрид в сряда заради влакова катастрофа, при която загинаха най-малко 68 души. Испания обяви тридневен траур.

Демонстрацията, организирана от крайнодесни групи, завърши със сблъсъци с полицията, съобщи испанската информационна агенция EFE. Събралите се пред Министерството на транспорта протестиращи поискаха оставките на транспортния министър Оскар Пуенте и на министър-председателя Педро Санчес, настоявайки за поемане на отговорност по отношение на безопасността на железопътния транспорт.

Според EFE протестът е бил свикан от крайнодясната партия Falange и други групи, сред които Revuelta, докато свързаният с партията Vox синдикат Solidaridad проведе отделна демонстрация, която по-късно се присъедини към протеста пред министерството.

Протестиращите скандираха лозунги срещу правителството, Санчес и Пуенте, а говорител на Falange обвини властите в корупция и ги нарече убийци и предатели. Напрежението ескалира, когато част от демонстрантите притиснаха полицейския кордон, което накара частите за борба с безредиците да предприемат атака и да използват сълзотворен газ, съобщи EFE. Впоследствие протестиращите хвърлят сигнални ракети и други предмети, което доведе до нови полицейски действия, преди служителите на реда да разпръснат събралото се множество.

Отделно от това, повече от 200 души се събраха пред сградата на кметството в Мадрид, след като Испанската федерация на общините и провинциите призова за минута мълчание в памет на жертвите.

Катастрофата близо до град Урда, южно от Мадрид идва след железопътна катастрофа през януари близо до Адамус, при която загинаха 46 души, което засили общественото внимание към въпросите на безопасността в железопътния транспорт. Пуенте заяви, че повреда в компютърните комуникационни системи е довела до автоматично спиране на движението, след което е било взето погрешно решение за потегляне на влак на Renfe – въпреки светещия червен сигнал и наличието на спрял влак пред него.