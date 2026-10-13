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Пожар във високоскоростен влак в Испания наложи спешна евакуация

Днес, 06:39

Пожар в задната част на високоскоростен влак AVE, тръгнал от мадридската гара Аточа към Фигерас, го принуди да спре край Рикла в провинция Сарагоса.

Екипът е действал по протокол и е евакуирал всичките 283 пасажери. Пострадали няма, макар че според част от медиите един-двама пътници са получили помощ заради световъртеж. Огънят е бил в опашната част на композицията и е бил загасен от пожарникари от Сарагоса.

Влакът е от серия 100 на Siemens, една от най-старите във високоскоростния флот на Renfe. Представител на оператора е заявил, че не е имало повреда в системите за безопасност: машинистът и екипажът са забелязали огъня, спрели са композицията и са евакуирали пътниците. Причината за пожара засега не е публично установена.

Движението между двата града беше спряно в двете посоки, а Renfe отмени останалите заминавания за деня. Евакуираните са превозени с автобуси до гарата Сарагоса-Делисиас, откъдето сами e трябвало да организират продължението на пътуването си. Други влакове са били задържани по трасето, а част от пътниците са били върнати от Гуадалахара обратно в Мадрид. Renfe осигури безплатна смяна и възстановяване на билетите, а при прекъсването на връзката е организирала и автобусен превоз между Каластаюд и Сарагоса. Според испански издания засегнатите са над 11 000 души.

Инцидентът съвпадна с последния ден от почивните дни около националния празник на Испания и Деня на Богородица Пилар, когато по железопътната мрежа бяха планирани 4230 влака.

Движението по линията беше възстановено частично след повече от четири часа.

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