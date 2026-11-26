Трима български граждани – двама мъже и една жена – бяха арестувани във вторник при едновременни акции на полицията срещу два жилищни адреса в Северен Лондон, насочени срещу предполагаема българска организирана престъпна група, ръководена от семейство и заподозряна в разпространение на кристален метаамфетамин, съобщи британският вестник "Дейли мейл". Задържаните са изведени с белезници за притежание на наркотици от клас А с цел разпространение. Според полицията акцията е резултат от месеци търпеливо събиране на разузнавателна информация с цел да бъде прекъсната веригата на доставки на мощния синтетичен стимулант, като двата адреса, отдалечени на по-малко от 800 метра един от друг, са били набелязани като центрове на предполагаемата разпространителска мрежа.

Малко след 7 часа сутринта полицаите разбили двойно заключените врати на скромните крайградски къщи с 16-килограмов стоманен таран, известен в полицейските среди като "червения ключ", а заради опасността, свързана с производството на метаамфетамин, наблизо в готовност са чакали линейки и пожарни екипи, тъй като съществувал риск от възпламеняване и експлозия, а на служителите изрично е било забранено да използват електрошокови пистолети.

При претърсването на първото жилище от тоалетните са били извадени мокри пликчета с кристален метаамфетамин, след като заподозрените се опитали да ги изхвърлят. Служителите на реда са открили още лист хартия с имена и ярко червена кутия за обувки "Найки", пълна с пари в брой, които според разследващите са печалба от търговията.

Британските медии вече наричат случая българския "В обувките на Сатаната" (Breaking Bad), а операцията е част от продължаващата борба на британската полиция срещу разпространението на смъртоносния наркотик. Според полицията заподозрените са част от структурирана група, опитваща се да пусне кристален метаамфетамин на британския пазар в големи количества. Наркотикът е свързван с над 200 000 смъртни случая в САЩ между 1999 и 2023 г., а британските власти все по-активно се стремят да не допуснат той да пусне корени сред местните потребители. Случаят не е първият, в който българи попадат в полезрението на британските власти във връзка с наркотици – през 2023 г. британски съдия определи внос на кокаин за 200 милиона паунда, скрит в пратка банани, като дело на организирана престъпна група с международни елементи, включително български и албански, а ръководител на доставката е бил българин.