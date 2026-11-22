Унгарските власти са конфискували активи на стойност 9 милиарда форинта (24,4 милиона евро), принадлежащи на бившия министър на националното развитие Миклош Шестак, който беше арестуван по обвинения в корупция. Новината беше обявена от унгарския премиер Петер Мадяр. „Къщата и автокъщата му също са конфискувани”, написа министър-председателят във Facebook.

В края на септември бившият министър, който наскоро стана член на парламента, беше задържан със съдебно решение, след като преди това му беше отнет парламентарният имунитет.

На 28 септември 2026 г. Шестак е задържан по подозрения за корупция, свързана с обществени поръчки от периода, когато е бил министър на развитието.

Според прокуратурата Шестак и бившият ръководител на държавната компания за управление на активи Норберт Сивек са получили неправомерни облаги на обща стойност около 11 млрд. форинта, приблизително 29,88 млн. евро.

През октомври стана известно и твърдение, че в домашен сейф на Шестак са били съхранявани 9 млрд. форинта в брой - около 24,44 млн. евро. При претърсването сейфът е бил празен.

През ноември разследващите откриват около 6,5 млрд. форинта в брой - около 17,65 млн. евро, заровени на различни места. Адвокатът на Шестак отрича парите да принадлежат на клиента му.

Шестак отрича да е извършил престъпление.

В Унгария се водят разследвания и срещу бившия министър на културата Балаж Ханко и бившия управител на Националната банка Дьордь Матолчи. Арестувани са и няколко високопоставени служители и функционери на партията ФИДЕС - Унгарски граждански съюз, която беше на власт през последните 16 години.