Братът на Виктор Орбан е задържан за трафик на хора

Арон Орбан, братът на бившия премиер на Унгария Виктор Орбан, е бил задържан по подозрение в трафик на хора. Това стана ясно от пост във "Фейсбук" на настоящия министър-председател на страната Петер Мадяр. До момента властите не са обявили имената на задържаните, нито са потвърдили публично евентуалното участие на Арон Орбан в разследването.

Самият Орбан написа по-късно в социалните мрежи, че мишената е той, а брат му е само пешка, като целта е в Унгария да бъде прокарана еднопартийна система.

Според новинарския сайт Kontroll Националната служба за възстановяване и защита на активите и Националното бюро за разследване са провели съвместна операция в Будапеща и на две места в област Пеща. Според властите са задържани няколко души, а в редица имоти са извършени обиски в рамките на две паралелни наказателни разследвания. Арон Орбан може да е сред засегнатите от операцията. Председателят на Националната служба за възстановяване и защита на активите Анна Роза Унгер е отказала да потвърди или отрече информацията, че служители от звеното за борба с тероризма са посетили имот във Фотлигет, свързан с една от компаниите на Арон Орбан. Тя заяви пред Telex, че службата е предприела допълнителни следствени действия по случая и ще предостави повече информация на по-късен етап.

Името на Арон Орбан се появи и по-рано в разследване за предполагаеми злоупотреби, свързани с разрешителни за пребиваване на чуждестранни граждани, издавани на основание трудова заетост, припомня сайтът Daily News Hungary. Според публикации на Telex, бизнес интереси, свързани с Арон Орбан, може да са съдействали на кандидати от Виетнам да пътуват до Унгария. Неговата компания Multi Shoot Zrt. е записвала граждани от Виетнам на двудневен курс по оказване на първа помощ в Университета в Печ – стъпка, която помага за получаване на шенгенски визи. В доклада се посочва още, че Арон Орбан се е обърнал към човек от правителството с молба да съдейства за ускоряване на процедурите по определени визови заявления.

През септември от Националната служба за възстановяване и защита на активите обявиха, че са поели разследването. Според информацията от службата, група, тясно свързана с висши политически фигури, е предлагала съдействие за осигуряване на разрешителни за пребиваване срещу заплащане. От службата уточниха, че случаят касае подозрения за търговия с влияние и други престъпления. През април Централната следствена прокуратура съобщи, че четирима души са били разпитани като заподозрени по свързано дело, касаещо набирането и наемането на чуждестранни работници. Според прокурорите, заподозрените са се позовавали на свои връзки с влиятелни длъжностни лица, като същевременно са обещавали безпроблемно уреждане на разрешения за пребиваване. Те са обвинени, че са си разделили сумата от 17 000 евро, получена предварително от собственик на бизнес.

Бившият премиер Виктор Орбан пък заяви, че мишената е той, а брат му е просто пешка. "Днес правителството трябва да даде обяснения пред Комисията по национална сигурност във връзка със шпионския скандал. Това "разчистване на сметки" е отвличаща маневра. Случващото се в Унгария не е търсене на отговорност, а разчистване на сметки. Всеки път, когато правителството изпадне в неудобна ситуация, на сцената излиза ÁVH ( бившата унгарска Държавна служба за държавна сигурност - б.р.). Целта на тази мръсна игра е да бъдат елиминирани политическите опоненти и да се наложи еднопартийна система. Мишена съм аз, а брат ми е просто пешка“, коментира Виктор Орбан във "Фейсбук".