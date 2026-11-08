Полски полицай се превърна в герой след атентата в Краков

Полският полицай, който обезвреди терориста в Краков вчера и бе тежко ранен, се превърна в герой на страната си. В интернет се появиха множество изрази на благодарност към служителя на реда, който вероятно е предотвратил още по-голямо кръвопролитие.

Старши полицай Якуб Кулик и колегата му старши полицай Артур Морански преследваха вчера терориста Михал Оксински и успяха да спрат колата му на кръстовище. След това започва престрелка при която и двамата полицаи са ранени сериозно. Въпреки това Кулик успява да свали нападателя. "Вероятно са спасили много човешки животи, без да се съобразяват с риска да загубят собствените си. Състоянието им е сериозно, но получават отлична медицинска помощ. Цяла Полша ви подкрепя", написа премиерът Туск.

За проявената смелост на полицая стана ясно благодарение на видеозапис, направен от случаен минувач, който е заснел задържането на нападателя. На кадрите се вижда как служителят на реда стреля по терориста, който е облечен във военно облекло.

На записа не се вижда раната на полицая, но е ясно, че той вече е прострелян. След последния изстрел служителят остава на колене до нападателя, който лежи на земята. В продължение на няколко десетки секунди той продължава да го наблюдава внимателно, въпреки че видимо все по-трудно запазва равновесие. В един момент пада по гръб на тротоара.

6 души загинаха, а 15 бяха ранени при стрелбата в центъра на Краков, която се случи в събота. Днес и утре са обявени дни на национален траур в Полша заради стрелбата.

"Единият от полицаите е в критично състояние и лекарите се борят за живота му. В момента не мога да кажа дали става въпрос за служителя, който е обезвредил нападателя, или за другия полицай, по когото е било стреляно близо до полицейския автомобил“, заявиха от полицията.

Един от белите дробове на Якуб Кулик не функционира и той се нуждае от всяка капка кръв. Необходима е кръв от група AB Rh+., съобщиха здравните власти.

Журналистът Кшиштоф Становски стартира кампанията за набиране на средства, над 16 800 души вече са дарили средства, като общата сума надхвърли 950 000 PLN (220 000 евро).





КАКВО Е ИЗВЕСТНО ЗА ТЕРОРИСТА?

Убиецът от Краков е Михал Оксински /25 г./ В апартамента на стрелеца са били открити телата на майка му, баща му и сестра му. Една от съседките заяви, че поведението на Михал отдавна я е тревожило: той често излизал с маска и носел качулка. Не е попадал по-рано в полезрението на полицията, имал е разрешително за оръжие. Според данните на министъра на вътрешните работи на Полша стрелецът е действал сам и се е интересувал от крайнодесни идеологии.

БЪЛГАРСКО ПРИСЪСТВИЕ ПРИ СТРЕЛБАТА

Двама българи - майка и дете, са се спасили при стрелбата в центъра на Краков, съобщи "Нова телевизия". За обстановката след нападението разказаха българки, живеещи в полския град.

"Краков е много туристически град и винаги, по всяко време, независимо дали е през седмицата или през уикенда, центърът е изключително пълен с туристи и жители. Една от причините да живеем в Полша е, че това е една изключително чиста и безопасна страна. И да се случи нещо такова в град като Краков, е просто абсолютно непонятно. По време на стрелбата в центъра се намираха българка и нейното дете. Те са в безопасност", разказа Кристияна Нанева.

Маринела Колева, която живее в Краков от осем години, също определи случилото се като безпрецедентно: "Никога не съм се чувствала застрашена и силно се надявам това да остане така, след като шокът от вчера премине."