В полския Конституционен съд ври и кипи

Президентът Навроцки напусна сградата на съда в събота в 5 часа след няколко часа разправии с бунтуващите се съдии

Политическото противопоставяне около най-висшия орган за конституционно правосъдие в Полша - Конституционния трибунал - се изостри, след като правителството се опита да отстрани двама от водещите му съдии и да ги подведе под наказателна отговорност.

Полският министър на правосъдието Валдемар Журек, който заема и поста главен прокурор, съобщи пред журналисти, че е внесъл искане за сваляне на съдийския имунитет на председателя на Конституционния трибунал Богдан Швенчковски и неговия заместник Бартош Сохански.

Двамата са назначени на постовете си по време на предишното правителство, ръководено от дясната партия „Право и справедливост“. Целта на искането е впоследствие те да бъдат привлечени към наказателна отговорност.

„Този съд се превърна в частна собственост. Трябва да възстановим нормалното му функциониране“, цитира Журек агенция AFP.

Преди това стана известно, че най-старшият съдия в Конституционния трибунал Анна Корвин-Пьотровска е отстранила Богдан Швенчковски от изпълнение на задълженията му и е поела ръководството на съда, съобщава агенция Reuters.

В знак на протест срещу това решение пред сградата на трибунала снощи започнаха да се събират хора. Някои от демонстрантите се опитаха да пробият полицейските заграждения, предава AFP.

Според полицията са били задържани трима души, опитали се да проникнат на територията на комплекса от сгради на трибунала.

Правителството на Доналд Туск вече няколко седмици се опитва да постигне отстраняването на съдии, назначени от предишния кабинет на партия „Право и справедливост“, която управляваше Полша от 2015 до 2023 г.

За да предотвратят проникването на демонстранти в сградата на съда, властите изпратиха специализирани полицейски подразделения.

От самия Конституционен трибунал заявиха, че двамата съдии, срещу които правителството възнамерява да предприеме наказателно преследване, продължават да бъдат законно назначени висши магистрати на тази институция.

„Всички лица, участващи в тези действия, извършват престъпление — държавен преврат“, се казва в изявление на трибунала.

„Възстановяването на върховенството на закона е наш дълг. След дълги години на беззаконие по време на управлението на партия „Право и справедливост“ този процес се оказва труден, понякога болезнен и изискващ решителни действия. Друг път няма.“

През това време президентът Карол Навроцки, който се ползва с подкрепата на партия „Право и справедливост“, нареди самолетът му, пътуващ към Сенегал за Летните младежки олимпийски игри, да се върне обратно във Варшава.

Президентът се опитва да влезе в съда:

🚨BREAKING: Polish President Karol Nawrocki has just PERSONALLY STORMED the Constitutional Court



The police did not dare arrest him.



This is what strong leadership looks like! He is going to SAVE POLAND! 🇵🇱 pic.twitter.com/uKWKrwJaQY — Inevitable West (@Inevitablewest) 31 октомври 2026 г.

Около 5:00 ч. агенция PAP съобщи, че Навроцки и ръководителят на неговата канцелария са напуснали сградата на съда. Съдиите остават в сградата и ще решат как да действат по-нататък.

„През нощта беше нарушен конституционният ред на Република Полша и със сила беше превзет конституционен държавен орган. Във връзка със заплахата за вътрешната сигурност на Полша свиквам днес спешни консултации с участието на представители на парламентарните политически сили с цел урегулиране на политическата ситуация“, се казва в изявление на президента.

В съда Навроцки е влязъл в остър словесен спор със съдиите.

Правителството, сформирано от партия „Право и справедливост“, дойде на власт през 2015 г. и бързо назначи свои съдии в Конституционния трибунал, за да си осигури мнозинство в него.

Това беше от особено значение, тъй като институцията има правомощията да определя дали приеманите нормативни актове съответстват на конституцията.

Впоследствие водещите европейски съдебни институции - Европейският съд по правата на човека и Съдът на Европейския съюз - постановиха, че партия „Право и справедливост“ неправомерно е избрала трима съдии.

Причината е, че те са заели длъжности, които вече са били законно попълнени от предишния състав на парламента.

Европейските съдилища стигнаха до заключението, че Конституционният трибунал на Полша е престанал да бъде „независим и безпристрастен правораздавателен орган“.

Позовавайки се на тези решения, правителството на Доналд Туск прекрати публикуването на решенията на трибунала.

След идването си на власт през 2023 г. Туск обеща да деполитизира съдебната система, но не успя да отмени промените, въведени по време на управлението на „Право и справедливост“.

Това се дължи отчасти на факта, че Навроцки и неговият предшественик Анджей Дуда, който също се ползваше с подкрепата на „Право и справедливост“, използваха президентското си право на вето, за да блокират инициативите му.

Освен това Навроцки отказа да положи клетва пред петима съдии от Конституционния трибунал, избрани от парламента от март тази година насам, като се позова на предполагаеми нарушения в процедурата по техния избор.

Една от тези съдии е Анна Корвин-Пьотровска, която отстрани председателя на трибунала Швенчковски и обяви, че ще изпълнява неговите задължения.

В началото на този месец Карол Навроцки получи препоръка от Венецианската комисия - консултативен орган на Съвета на Европа по конституционни въпроси - да приеме клетвата на съдиите, за да могат те да започнат работа в състава на съда.

Министърът на правосъдието Журек заяви, че срещу Швенчковски и неговия заместник трябва да бъдат образувани наказателни производства, тъй като те възпрепятстват съдиите да осъществяват правораздавателната си дейност.

Някои от привържениците на Туск го обвиняват, че не предприема достатъчно решителни действия за отмяна на реформите, проведени по време на управлението на „Право и справедливост“.

Парламентарните избори в Полша са насрочени за следващата година и според някои наблюдатели настоящите действия представляват опит на Туск да повиши популярността си сред избирателите.