След изборите ситуацията в Израел е патова

Партията на премиера Бенямин Нетаняху спечели парламентарните избори в Израел, но няма достатъчно гласове за сформирането на правителство. Според социологическите агенции "Ликуд" ще има 24-25 депутатски места в 120-местния Кнесет, а неговия основен съперник партията "Яшар!" на Гади Айзенкот ще има 21-23 мандата.

Десният блок около Ликуд обаче ще има по-малко депутати, отколкото опозиционния блок около Айзенкот. Нетаняху ще може да разчита на около 50 места в парламента. Около Айзенкот ще има повече депутати, но те също ще бъдат недостатъчно да сформира правителство.

Ключът към властта се държи от арабските партии „Обединеният списък“ и „Раам“, които заедно печелят 17–18 места. И Нетаняху, и Айзенкот имат отрицателно отношение към включването на арабските партии във властта. Управлението на Нетаняху се поддържаше досега от ортодоксалните еврейски организации. По време на кампанията Айзенкот заяви, че не гледа на арабските партии като на потенциални съюзници, защото те не смятат „Хамас“ за терористична организация. Нетаняху използва темата в кампанията, като "Ликуд" разпространи лозунги като „Айзенкот няма правителство без арабските партии“. Според „Хаарец“ и други издания, възможно решение е правителство на малцинството, оглавявано от Айзенкот, което по ключови въпроси ще бъде подкрепяно от арабските партии, без тяхно участие във властта.

Изборите в Израел протичат при рекордна активност. Към 20 часа (българско време), два часа преди затваряне на избирателните секции, активността достигна 74.3% - рекордна за последните 40 години. Въпреки опашките, ЦИК отхвърли призивите да се удължи времето за гласуване - заради бурното време в цялата страна, което доведе до наводнения и прекъсвания на електрозахранването и попречи на избиратели да стигнат определените им избирателни секции.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че "Израел е на ръба на гибелта".

Прогнозите бяха за за загуба на "Ликуд".

В последното проучване на „Маарив“ „Яшар“ бе най-голямата партия с 21 мандата, а „Ликуд“ пада с два мандата до 18. Проучването на „Зман Исраел“ даде на „Яшар“ 26 мандата срещу 20 за „Ликуд“. Седмица по-рано същата агенция даваше 24 мандата за „Яшар“ и 20 за „Ликуд“. Две седмици преди вота проучванията на „Маарив“, Канал 13 и KAN показаха, че „Яшар“ води. Канал 12 дава на „Яшар“ 23 мандата срещу 21 за „Ликуд“.

Сбъднаха се обаче прогнозите, че нито един блок – нито около „Ликуд“, нито около „Яшар“, на този етап не може да събере необходимите 61 мандата за мнозинство.

Кой е Гади Айзенкот?

Айзенкот е израелски генерал от запаса и политик, водач на партия „Яшар!“.

Той е роден през 1960 г. в Тиберия и израства в Ейлат. Служи в бригада „Голани“, а през 2015 г. Нетаняху го назначава за 21-вия началник на Генералния щаб на израелската армия. Пенсионира се през януари 2019 г. след 40 години служба. Като военен е известен с доктрината „Дахия“, според която армията трябва да нанася тежки удари в центъра на силата на „Хизбула“. Критикуван е заради подкрепата си за съдебния процес срещу войник, осъден за убийство на обезоръжен нападател в Хеврон.

Айзенкот влезе в политиката преди изборите през 2022 г., присъединявайки се към алианса „Национално единство“ на Бени Ганц. След терора на 7 октомври 2023 г. той бе министър без портфейл и наблюдател във военния кабинет. Синът му Гал, на 25 години, загина в Газа през декември 2023 г. в капан в тунел в Джабалия. Племенникът му Маор Коен Айзенкот загина ден по-късно. Айзенкот стана особено популярен след тази трагедия.

През юли 2025 г. напусна партията на Ганц и подаде оставка от Кнесета. След това основа „Яшар!“.

Определя се като центрист. Противник на създаването на палестинска държава. Противник на освобождаването на ултраортодоксални мъже от военна служба. На 15 октомври обеща, че „Хамас“ няма да управлява Газа след 18 месеца и че в рамките на две седмици след встъпването в длъжност ще бъде създадена държавна комисия за разследване на 7 октомври.

Кой е Бенямин Нетаняху?

Бенямин Нетаняху, известен с прякора си Биби, е роден в Израел, но израства в Пенсилвания, САЩ. Бил е дипломат, включително посланик в ООН. Биби става депутат за пръв път през 1988 г., а през 1996 г. вече е избран за премиер. Министър-председател е до 1999 г., след това е външен министър и финансов министър в кабинета на Ариел Шарон. През 2009 г. отново става министър-председател и е такъв до 2021 г., когато предава властта на Нафтали Бенет и Яир Лапид. Малко повече от година по-късно Нетаняху си връща властта.