Вучич загуби изборите в Сърбия

Досегашният президент на Сърбия Александър Вучич призна поражението си на завършилите парламентарни избори, на които той беше водещ кандидат на своята Сръбска прогресивна партия (СНС). Студентската листа „Студентите побеждават“, формирала се покрай масовите антиправителствени протести, сложи край на властта на Вучич и СНС, която продължи 14 години.

Scenes from the streets of Belgrade. pic.twitter.com/mHGzNojrvY — SERBIA ELECTS 🇷🇸 (@serbia_elects) 25 октомври 2026 г.

"Все още не разполагаме с окончателните резултати. Искам да ви кажа, че въз основа на стратифицирана извадка е ясно, че сме загубили тези избори. Списъкът на студентската блокада спечели; те ще имат между 135 и 140 места, а ние имаме около 105. Никой друг не влезе в събранието. Възможно е, да, унгарците от Войводина са влезли с 3 места, а албанците – с 1 място. И така, ние имаме около 1 720 000 гласа – казвам ви това въз основа на извадката, но това е напълно без значение. Те имат около 2 200 000 гласа", заяви Вучич.

The MAGA influencers weren't enough to save Putin's favorite candidate in the Serbian elections.



Vucic has just conceded. pic.twitter.com/DnvKj6eMC2 — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) 25 октомври 2026 г.

Подкрепяната от студентите „Студентска листа“ в Сърбия спечели парламентарно мнозинство с 52,1% от гласовете и около 138 от общо 250 депутатски места, според прогнозните резултати на CeSID. Това слага край на повече от десетилетие доминация на Александър Вучич.

Формацията на Вучич получи 39,3% от гласовете и около 104 депутатски места.

Сърбия избра днес 250-те депутати в Народната скупщина на предсрочни парламентарни избори. До вота се стигна след като Александър Вучич подаде оставка като президент на 27 септември.

People have gathered in central Belgrade to celebrate the defeat of Aleksandar Vučić and his party in the parliamentary elections.



His party had been in power in Serbia for more than 14 years. pic.twitter.com/RLUIVfG2nU — распад и неуважение (@VictorKvert2008) 25 октомври 2026 г.

Прогнозите бяха силно противоречиви. През юни проучване на CRTA и Станфордския университет даде 44,9% за студентите и 35,7% за СНС. „Фактор Плюс“ през септември отчете 48,6% за СНС и 37,1% за студентите. Най-новото проучване на „Ипсос“ от 22 октомври, поръчано от управляващата листа, дава 47,4% за СНС срещу 40,0%. НСПМ пък отчете 44,5% за студентите и 42,7% за листата на Вучич. Платформата Polymarket оценява шанса на листата на Вучич за победа на около 70%.Избирателната активност в Сърбия е достигнала 69%.