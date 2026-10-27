Сръбска телевизия се извини за дългогодишна цензура

Сръбският телевизионен канал RTV се извини на своите зрители за незадоволителната си работа през изминалите години. Изявлението бе направено от водещ снощи, непосредствено след излъчването на кадри, показващи ликуващи сърби, които празнуват победата на опозицията на предсрочните парламентарни избори.

„Снощи „Радио-телевизия Войводина“ (RTV) дължеше тези кадри на своите зрители – а те не са единствените, на които дължим извинение. В продължение на много години тази обществена медия не изпълняваше своята функция: теми бяха потискани, събития – игнорирани, информацията се представяше едностранчиво, а в отразяването липсваше критичен подход. Необходимите въпроси или не бяха задавани, или изобщо не се повдигаха. За всичко това сме длъжни да се извиним на нашите зрители“, заяви телевизионният водещ Горан Ерор.

Журналистът посочи, че някои служители са се опитвали да се противопоставят на цензурата, както и че предишното ръководство е било освободено: „Част от нашия екип се бореше журналистите и редакторите в тази организация да могат да работят свободно и в съответствие с етичните принципи. За съжаление, не успяхме да спечелим тази битка навреме, но вярваме, че продължаването на тази борба е от фундаментално значение. В резултат на това, по искане на някои служители и на генералния директор Горан Караджич, Ненад Чачич – изпълняващият длъжността главен редактор на Първи канал на регионалната обществена медия – подаде оставка. На негово място е назначен Блажо Попович, а Предраг Новкович поема овакантения пост програмен директор. Смяната на главния редактор бе наложена поради нарушаването на професионалната независимост на RTV и прорежимния характер на излъчваното от медията съдържание.“

Serbian public broadcaster RTV aired an on-air apology for years of one-sided coverage after Aleksandar Vučić’s party lost snap elections to the opposition Student List.



The acting editor-in-chief resigned, and previously omitted opposition victory celebrations were broadcast.… — Abhishek Jha (@abhishekjha157) 27 октомври 2026 г.

„Радио-телевизия Войводина“ (RTV) е обществена медийна организация, обслужваща Автономна област Войводина (Сърбия), със седалище в Нови Сад. Тя излъчва програми на сръбски език, както и на езиците на националните малцинства (включително унгарски, словашки, румънски и русински). Финансира се чрез месечна такса (събирана от гражданите чрез сметките за електроенергия), търговска реклама и субсидии от държавния бюджет. Регулаторният орган за електронни медии (REM) е формално независим, но на практика се контролира от управляващата коалиция в Сърбия. Именно този орган назначава генералния директор и главните редактори на RTV.