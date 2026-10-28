Сръбската полиция съобщи за застрелян нападател пред израелското посолство в Белград, съобщи БНТ.

Вътрешният министър Ивица Дачич каза, че мъжът се е опитал да нападне полицай с два ножа и е извикал "Алах Акбар".

Той окачестви инцидента като терористична атака. Нивото на терористична заплаха в Сърбия е вдигнато до най-високото ниво.

На 29 юни 2024 г. пред посолството на Израел в Белград беше извършено терористично нападение , при което сръбски жандармерист беше прострелян в областта на врата с арбалет.

Нападателят е Милош Жуйович (известен с религиозното си име Салахудин), 25-годишен сръбски гражданин от Нови пазар, приел исляма и радикализирал се под влиянието на уахабитското движение и "Ислямска държава". Той извадил арбалет от чанта и стрелял по охраняващия жандармерист от упор. Въпреки тежката си рана, сръбският полицай Милош Йевремович реагирал незабавно при самозащита и застрелял нападателя на място. Полицаят беше успешно опериран в болница в Белград.