Протестиращи влязоха в телевизия в Белград

Протестиращи нахлуха в сградата на „Информер ТВ“ в Белград и заплашиха за линчуват главния редактор Драган Й. Вучичевич и персонала.

Група от привърженици на победилия на парламентарните избори "Студентски списък" се събрала пред сградата на на медията, която поддържаше властта на Александър Вучич. В продължение на един час протестиращите изпочупили външни стъкла на сградата, след което разбили входната врата на редакцията и влезнали в помещенията. Журналистите се скрили в мазето на сградата, а главния редактор успял да повика полиция.

На мястото пристигнали подразделения на жандармерията, които се намесили и успешно евакуирали целия персонал и всички присъстващи от сградата.

"Опитаха се да запалят сградата, за малко не ме убиха. Ако всичко не беше пред камерите, буквално щяха да ме убият", каза Вучичевич и продължи: "Те казаха, че са студенти, но аз там студенти не видях. Ако не беше закъснялата реакция на полицията, щяха да ни запалят. Намерихме близо до сградата кола, пълна с бензин". Нападната е и телевизия Пинк, но там не са успели да влязат, допълни Вучичевич.