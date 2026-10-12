Изгонен от България за шпионаж руски дипломат заработи в Сърбия

Снимка: Архив Десетки руски дипломати бяха изгонени през последните години от посолството в София

Пет години, след като България обяви руския дипломат Александър Красий за персона нон грата, той вече е акредитиран като помощник на военния аташе в Сърбия, съобщава БГНЕС.

Разследване установява данни за връзки на Красий с руското военно разузнаване ГРУ, разкрити чрез изтекли руски бази данни.

Красий бе изгонен от страната ни в края на април 2021 г. на фона на разследване за поредица от взривове в оръжейни складове и производствени обекти. Два дни след официалното съобщение на Министерството на външните работи българските медии идентифицираха дипломата като подполковник и помощник на руския военен аташе. Той е пристигнал в България в началото на същата година.

Повече от година след експулсирането му Красий бе заснет на събитие във Военния университет в Белград. Името му обаче се появи в официалния дипломатически списък на Сърбия едва през тази година. През април и май 2026 г. той бе засечен и на церемония по поднасяне на венци, и на шествието "Безсмъртният полк".

Москва отрича обвиненията на българската прокуратура за съпричастност към инцидентите в оръжейните складове. Българските институции не са отговорили дали Красий фигурира в разследването.

Красий не е единственият руски дипломат, намерил ново назначение в Сърбия след експулсиране от държава от Европейския съюз. Разследване от 2023 г. идентифицира трима подобни представители, двама от които с предполагаеми връзки с руски разузнавателни служби.

Бившият дипломат и експерт по сигурността Никола Лунич твърди, че Белград осигурява условия за запазване на руското дипломатическо присъствие и разширяване на разузнавателните му възможности. В дипломатическия списък на Сърбия от септември 2026 г. фигурират 79 руски дипломати спрямо 62 през 2023 г.

Сръбското външно министерство и руското посолство в Белград не са коментирали дипломатическата мисия на Красий.