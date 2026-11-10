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Американски военен е арестуван в Англия за шпионаж за Русия

10 Ноем. 2026
Снимката е илюстративна.
U.S. Army/Facebook
Снимката е илюстративна.

Американски военен е бил арестуван в Обединеното кралство по подозрениe за подпомагане на руското разузнаване, съобщи британската полиция, цитирана от международните агенции.

41-годишният мъж е бил арестуван "в рамките на разследване на полицията за борба с тероризма" в близост до град Глостър, в западната част на Англия, се казва в съобщение на лондонската полиция. Задържаният остава в ареста в полицейско управление в британската столица.

Военният е арестуван по подозрение за извършване на престъпления съгласно Закона за националната сигурност. Тези текстове от закона се отнасят до получаване или разкриване на защитена информация и подпомагане на чужда разузнавателна служба.

"Страната, за която се отнасят обвиненията, е Русия", се казва още в съобщението.

Директорът на ФБР Каш Пател е цитиран в изявлението да казва, че арестът е важен и "включва обвинения в шпионаж, което е от изключителна важност за Съединените щати и нашите съюзници". Той добавя, че ФБР "няма да толерира никого, който нарушава клетвата си към Съединените щати и чиито действия застрашават нашата национална сигурност и тази на нашите партньори".

Бригаден генерал Шон Стинчън, командващ генерал на контраразузнаването на американската армия, също е цитиран в полицейското изявление. "Твърдяното поведение на военния, на когото е поверена чувствителна информация, е отрезвяващо напомняне, че вътрешните заплахи са реални и постоянни", каза той.

Арестът "не е свързан с други висящи разследвания на полицията за борба с тероризма", съобщи британската полиция.

Той обаче се случва в деня, след като САЩ изтеглиха самолети за зареждане с гориво от британска авиобаза, отбелязва "Ройтерс" и допълва, че това е втората такава видима евакуация в рамките на три месеца.

В понеделник самолети напуснаха авиобазата на Кралските военновъздушни сили в Милденхол, Източна Англия, което според Wall Street Journal е било предизвикано от заплаха от страна на Иран.

През септември САЩ изтеглиха бомбардировачи, които бяха използвани за удари срещу Иран, по съображения за сигурност във връзка с инцидент, който полицията свърза с Иран, като страната отрече всякакви връзки с нападения или инциденти във Великобритания.

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