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Полша арестува двама руски шпиони и саботьори

Повдигнати са им обвинения, заплашва ги затвор от поне 10 г.

Днес, 13:00
Агенти на ABW водят към ареста единия от задържаните
ABW
Агенти на ABW водят към ареста единия от задържаните

Полските власти са арестували двама украински граждани, заподозрени в шпионаж и саботаж в полза на руските разузнавателни служби, съобщи Агенцията за вътрешна сигурност (ABW) на страната.

„Според събраните от Агенцията данни, заподозрените са изпълнявали задачи по поръчение на руските специални служби, които включвали, наред с другото, разузнаване на обекти от критичната инфраструктура и военни съоръжения в цялата страна - се казва в изявлението. - Прокуратурата повдигна на двамата задържани обвинения за шпионска дейност в полза на чужда разузнавателна служба срещу Полша, както и за извършване на саботажни действия.“

Мъжете (на 24 и 25 г.) са били уличени да фотографират военни обекти и такива от критичната инфраструктура в страната, заяви координаторът на полските специални служби Томаш Сиемуняк.

Според разследващите двамата мъже също така са подпалвали автомобили, след като предварително са сменяли регистрационните им номера с такива, наподобяващи използваните от украинската армия. За изпълнението на задачите си те са получавали възнаграждение, включително в криптовалута.

Прокуратурата обяви, че саботажите са били по поръчение на руските разузнавателни служби и са имали за цел да разпалят антируските настроения.

Ако бъдат признати за виновни, двамата може да получат от 10 г. до доживотен затвор.

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