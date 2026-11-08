Българин е замесен в свалянето на канцлер на Австрия

ЕПА/БГНЕС Себастиан Курц по времето, по което беше канцлер на Австрия

Руският шпионин Ян Марсалек, добре познат с връзките си с разбитата българска шпионска клетка във Великобритания, твърди, че е свалил от поста бившия австрийски канцлер Себастиан Курц, пише “Сънди телеграф”.

Ако бъдат доказани твърденията на Марсалек това ще бъде ясен показател за пряка намеса на Москва в политическото ръководство на държава от ЕС, пише вестникът, като се позовава на конкретни документи.

Ян Марсалек - бивш ръководител в компанията "Wirecard", който в момента е в неизвестност, заявява, че е участвал в операция, довела до "успешното сваляне" на Себастиан Курц, разказва БНР.

Курц подаде оставка през 2021 г. на фона на обвинения в корупция. Съобщенията, описани подробно в секретни материали от разследване, до които "Сънди телеграф" е получил достъп, са били изпратени до Орлин Русев - ръководителя на шпионската мрежа, чиито членове впоследствие получиха затвор във Великобритания за шпионаж. Марсалек пише как успешно свалили канцлера като успешно взели мобилния телефон на човекът, който "управлявал тайното финансиране на кампанията им".

Според оценки на редица служби за сигурност, Кремъл отдавна се стреми да сее раздори и да дестабилизира правителства в цяла Европа.

Марсалек е един от най-издирваните хора в света. Той е в неизвестност от юни 2020 г., когато компанията му - германският технологичен гигант "Wirecard" - фалира, оставяйки "дупка" от 1,6 милиарда паунда в счетоводните си отчети.

Шефът на обвинените в шпионаж в Лондон е искал да купи летище София Ян Марсалек - човекът, за когото се твърди, че е ръководел шестимата българи, обвинени в шпионаж за Русия във Великобритания, се е опитал да купи през 2021 г. чрез офшорката си летището в София.

След изчезването му стана ясно, че той е работил за Кремъл в продължение на повече от десетилетие, а британската полиция заяви, че той е замесен в шпионаж в ”индустриални“ мащаби.

Той е издирван за измама и е обект на разследвания за шпионаж в редица европейски държави, включително в родната му Австрия.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

Лидерът на руска шпионска мрежа, базирана в Великобритания, която според прокуратурата е извършвала наблюдение за Кремъл, беше осъден от лондонски съд на почти 11 години затвор, през май м.г.

Тогава Би Би Си съобщи, че 47-годишният Орлин Русев се признава за виновен преди съдебния процес по едно обвинение в заговор за шпионаж в полза на Русия, след като полицията откри хиляди съобщения между него и беглеца от Wirecard Ян Марсалек, който ръководеше групата от български граждани от чужбина.

Съдия Николас Хилярд осъди Русев на 10 години и 8 месеца затвор, като заяви пред него, че операциите, които е ръководил, са представлявали сериозна заплаха за националната сигурност на Великобритания.

Русев е един от шестимата българи, осъдени за участието си в екипа, ръководен от Марсалек, за наблюдение на журналисти, дисиденти и украински войници, обучавани в американска военна база в Германия.

Трима от групата бяха осъдени през март след съдебен процес, докато Русев, неговият заместник Бисер Джамбазов, 44 г., и трети мъж – Иван Стоянов, 33 г., се признаха за виновни година по-рано.

Джамбазов беше осъден на 10 години и 2 месеца.

Прокурорите заявиха, че екипът не е работил директно за руското разузнаване и е бил мотивиран предимно от пари.