Шестима са загиналите при терористичен акт в Краков

На Главния пазарен площад в историческия център на Краков са струпани полицейски коли и линейки

В събота следобед в полския град Краков около 15 часа бе извършен терористичен акт. Първо бе съобщено, че двама души са загинали и поне 10 са ранени. Малко след това полицията съобщи за петима загинали и 10 ранени, надвечер регионалните власти предадоха за шестима загинали и 15 ранени. Починала е една от ранените жени.

Известно е, че двама полицейски служители също са получили наранявания. В социалните мрежи се разпространяват видеа, в които се виждат тела по паважа.

Както съобщава RMF24, неизвестен е открил стрелба по минувачи от автомобил на Главния пазарен площад в Краков на ул. "Славковска" . Мъж кара черен автомобил, спира и започва да стреля. След това потегля и продължава да стреля. Полицай стреля по нападателя 7 пъти. Настанен в тежко състояние в болница. Опериран е успешно.

По данни на полицията стрелбата е станала около 15:00 ч.

Журналистът от изданието Interia Давид Серафин, позовавайки се на полицията, съобщава, че нападателят е управлявал автомобил „Субару“ с регистрационни номера от град Островец Швентокшиски. Колата е собственост на 52-годишния му баща, който също имал разрешително за прижаване на оръжие. Имал 11 огнестрелни единици. Нападателят е на 24 години. Казва се Михал О., има разрешително за две оръжия.

Серафин също така съобщава, позовавайки се на неофициална информация, че „нападателят вероятно е бил военнослужещ, а в автомобила му е имало голямо количество оръжия“. По-късно министърът на отбраната на Полша опроверга разпространяваната информация, че мъжът е служил във въоръжените сили на страната.

"Този мъж никога не е имал нищо общо с армията", каза министърът.

Властите опровергаха съобщенията, че е имал съучастник. В по-ранни информации се споменаваше за възможно участие на други лица или чуждестранни граждани, свързани с незаконно оръжие.

🚨🇵🇱 Kraków, Poland!



Look at this hero dad as he lifts the little girl



I have goosebumps and tears in my eyes… pic.twitter.com/zTl7glgwaw — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) 7 ноември 2026 г.

Твърди се, че младежът на паважа, е терористът:

В друг кадър се виждат камуфлажните дрехи на стрелеца и оръжието му:

Камуфлажната униформа е на полската армия, мъжът е бил с каска и бронежилетка, съобщава Clash Report.

Според изданието той е бил въоръжен, вероятно с карабина Haenel CR или подобна пушка на базата на AR-15, оборудвана с оптичен мерник.

Предполагаемото оръжие на нападателя не е част от стандартното въоръжение на полската армия, въпреки че пушки с подобна конструкция се използват от полските специални части.

Един от очевидците на стрелбата в Краков разказа за момента на задържането на нападателя:

„На ъгъла на улица „Страдомска“ се чу силен трясък, автомобили се сблъскаха, а миг по-късно последва серия от изстрели с късоцевно огнестрелно оръжие. Видях човек, лежащ на тротоара – вероятно извършителя – и полицай, който стреляше по него. Полицаят също падна на земята“, цитира думите му Naszemiasto.

Изданието съобщава още, позовавайки се на Общинското транспортно предприятие на Краков, че нападателят е стрелял и по трамвай №1 на площад „Всих Швентих“ („Вси светии“). В резултат на стрелбата е било счупено стъкло в кабината на ватмана. Нито пътниците, нито самият ватман са пострадали.

НЯМА ДАННИ ЗА БЪЛГАРИ

По информация на посолството на България във Варшава към момента няма данни за пострадали български граждани. Мисията ни посочи, че е в постоянен контакт с местните власти, следи ситуацията и има готовност да окаже консулско съдействие при необходимост.