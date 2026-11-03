Почина един от създателите на "Новичок"

Владимир Углев, един от създателите на нервнопаралитичното вещество „Новичок“, почина на 80-годишна възраст. За това съобщава изданието The Insider. Углев е консултира The Insider при разследванията на медията относно използването на „Новичок“ – клас бойни отровни вещества, създадено за руските разузнавателни служби. Именно това вещество бе използвано за отравянето на Алексей Навални през 2020 г.

Три лаборатории потвърждават отравянето на Навални с новичок Германското правителство разпространи съобщение, че три независими лаборатории са потвърдили, че руският опозиционер Алексей Навални е отровен с новичок.

Според информация на The Insider, Владимир Углев е починал на 26 октомври. През последните години той е живял в Анапа. Името му стана широко известно през 2018 г., когато биохимикът даде поредица от интервюта за медиите след отравянето на Сергей и Юлия Скрипал в Солсбъри, Обединеното кралство. През 2020 г., когато политикът Алексей Навални бе отровен с „Новичок“, Углев отново предостави подробни коментари пред различни медии относно свойствата на токсина.

Лондон: Отровеният Скрипал е криел данни за присвоявания от Путин Владимир Путин може да е наредил опита за убийство на Сергей Скрипал, защото бившият руски шпионин е криел секретна информация за „престъпното присвояване" на печалби от производството на метали от страна на руския президент, смята правителството на Обединеното

Углев бе консултант на The Insider при подготовката на разследвания за използването на „Новичок“ от руските разузнавателни служби, включително за изготвянето на материал за това кой произвежда „Новичок“ в Русия и какъв е процесът на производството му.

Цацаров и МВР вече допускат, че Гебрев може да е отровен с новичок Българските власти вече допускат, че при случая с отравянето на оръжейния търговец Емилиян Гебрев през 2015 г. може да е използван новичок, стана ясно от отговор на главния прокурор Сотир Цацаров.

Владимир Углев е роден на 20 септември 1946 г. в Кировск, Русия. През 1975 г. завършва Руския химико-технологичен университет „Д. И. Менделеев“ със специалност „Химия и технология на биологично активните вещества“. От 1975 до 1990 г. работи като старши научен сътрудник във филиала във Волск на Държавния научноизследователски институт по органична химия и технология (ГосНИИОХТ) – институция, която, наред с други дейности, е участвала в разработването на отровата.

Руското МВнР: Новичок има в поне 20 западни страни в 140 варианта Най-малко 20 западни страни работят с токсични вещества от групата "Новичок" и данните сочат, че в тях има около 140 варианта на такива хиически съединения. Това се твърди в разпространена в събота позиция на руското Външно министерство, предава ТАСС.

Освен това, както съобщава The Insider, преди официалното унищожаване на химическите оръжия, 33-ти централен научноизследователски и изпитателен институт на Министерството на отбраната – разположен в селището Шихани-2, Саратовска област, е участвал в създаването и разработването на вещества от типа „Новичок“. Именно там, например, Владимир Углев работи по разработването на първите агенти от типа „Новичок“ до 1990 г.

„Новичок“ обозначава семейство силно токсични нервно-паралитични вещества. Веществата от тази група са класифицирани като забранени от Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО).

ОЗХО забрани отровния газ Новичок Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО) реши днес да добави използваното при атаката в Солсбъри миналата година съветско бойно отровно вещество Новичок към списъка си със забранени вещества, предаде Би Би Си.

Известната руска журналистка Наталия Геворкян, която през 80-те години на 20 век е живяла и работила в България, а отдавна живее в Париж, написа за Углев във "Фейсбук", че е отказал да емигрира и никога не е отказвал помощ на журналистите: