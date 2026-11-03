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Почина един от създателите на "Новичок"

Владимир Углев бе на 80 години

03 Ноем. 2026Обновена
Владимир Углев
Владимир Углев

Владимир Углев, един от създателите на нервнопаралитичното вещество „Новичок“, почина на 80-годишна възраст. За това съобщава изданието The Insider. Углев е консултира The Insider при разследванията на медията относно използването на „Новичок“ – клас бойни отровни вещества, създадено за руските разузнавателни служби. Именно това вещество бе използвано за отравянето на Алексей Навални през 2020 г.

Три лаборатории потвърждават отравянето на Навални с новичок
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14 Септ. 2020

Според информация на The Insider, Владимир Углев е починал на 26 октомври. През последните години той е живял в Анапа. Името му стана широко известно през 2018 г., когато биохимикът даде поредица от интервюта за медиите след отравянето на Сергей и Юлия Скрипал в Солсбъри, Обединеното кралство. През 2020 г., когато политикът Алексей Навални бе отровен с „Новичок“, Углев отново предостави подробни коментари пред различни медии относно свойствата на токсина.

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02 Дек. 2024

Углев бе  консултант на The Insider при подготовката на разследвания за използването на „Новичок“ от руските разузнавателни служби, включително за изготвянето на материал за това кой произвежда „Новичок“ в Русия и какъв е процесът на производството му.

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14 Февр. 2019

Владимир Углев е роден на 20 септември 1946 г. в Кировск, Русия. През 1975 г. завършва Руския химико-технологичен университет „Д. И. Менделеев“ със специалност „Химия и технология на биологично активните вещества“. От 1975 до 1990 г. работи като старши научен сътрудник във филиала във Волск на Държавния научноизследователски институт по органична химия и технология (ГосНИИОХТ) – институция, която, наред с други дейности, е участвала в разработването на отровата.

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10 Окт. 2020

Освен това, както съобщава The Insider, преди официалното унищожаване на химическите оръжия, 33-ти централен научноизследователски и изпитателен институт на Министерството на отбраната – разположен в селището Шихани-2, Саратовска област, е участвал в създаването и разработването на вещества от типа „Новичок“. Именно там, например, Владимир Углев работи по разработването на първите агенти от типа „Новичок“ до 1990 г.

„Новичок“ обозначава семейство силно токсични нервно-паралитични вещества. Веществата от тази група са класифицирани като забранени от Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО).

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14 Яну. 2019

Известната руска журналистка Наталия Геворкян, която през 80-те години на 20 век е живяла и работила в България, а отдавна живее в Париж, написа за Углев във "Фейсбук", че е отказал да емигрира и никога не е отказвал помощ на журналистите:

 

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