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Полският президент даде седмица на Туск "да се опомни"

Днес, 18:46
Карол Навроцки и Доналд Туск на заседанието на Съвета за национална сигурност днес
Карол Навроцки и Доналд Туск на заседанието на Съвета за национална сигурност днес

Президентът на Полша Карол Навроцки очаква премиерът Доналд Туск да „дойде на себе си, да ограничи амбициите на властта си и да прекрати незаконните действия на своите представители в сградата на Конституционния трибунал“ до Деня на независимостта, който се отбелязва в Полша на 11 ноември.

„Милосърдието, разбира се, повелява да прощаваме. Аз съм милосърден човек, но преди да получиш прошка, трябва да признаеш вината си и да се покаеш“ - заяви Навроцки, обръщайки се към Доналд Туск по време на откритата част от заседанието на Съвета за национална сигурност.

Това е първата среща лице в лице между двамата политици след събитията от 30 октомври, когато съдията от Конституционния трибунал на Полша Анна Корвин-Петровска, подкрепяна от Доналд Туск, обяви отстраняването от длъжност на председателя на трибунала Богдан Швенчковски, смятан за приближен на предишното управление.

Пред сградата на Конституционния трибунал се стигна до сблъсъци, в които лично се включи и президентът Навроцки, прекъснал заради това свое посещение в чужбина.

„Господин министър-председател, това не е само престъпление срещу конституцията. Това е грешка и Вие знаете, че сте допуснали грешка“ , заяви Навроцки.

Туск ще има възможност да отговори на президента по време на закритата част от заседанието на Съвета за национална сигурност, до която журналистите няма да имат достъп. Малко вероятно е обаче този отговор да удовлетвори държавния глава.

Във вторник сутринта Туск обвини президента за конституционната криза в Полша, като заяви, че правителството единствено защитава съдиите от Конституционния трибунал от агресията от негова страна.

Той също така подчерта, че последните събития са преди всичко в полза на Русия.

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