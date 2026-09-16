В САЩ разбиха мрежа на саботьори и убийци от руските служби

Министерството на правосъдието на САЩ разкри мрежа, която е планирала саботажи в Европа и убийства на опозиционни фигури по поръчка на руските разузнавателни служби. То повдигна обвинения срещу петима души, работили за руските разузнавателни служби. Според обвинителния акт мрежата е търсила изпълнители за следене и убийство на руски опозиционери и е възлагала извършването на саботажи срещу гражданска и военна инфраструктура в европейски страни, свързана с Украйна.

По данни на Министерството на правосъдието на САЩ, през лятото мрежата е вербувала лице за убийството на виден руски опозиционер, живеещ в САЩ. Името му не е разкрито, като в доклада той е посочен като „Жертва-1“. На изпълнителя е било обещано възнаграждение от 40 000 долара за извършване на убийството.

През миналата година същата мрежа е търсила изпълнител за убийството на друг руски опозиционер, живеещ в Литва („Жертва-2“).

В изявление на Министерството на правосъдието на САЩ са посочени имената на обвинените лица:

- Юрий Храмеев, известен още като „Полковник Юрий“, полковник от руските разузнавателни служби, участвал във вербуването на множество лица за извършване на убийства срещу предполагаеми руски дисиденти;

- Кирил Храмеев, офицер от Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) и син на Юрий Храмеев;

и Оемис Ромагоса Дурути, кубински гражданин, влиятелен член на кубинската диаспора в Русия, координирал атаки за мрежата.

Двама други членове на мрежата в обвинителния акт са Яидел Делгадо Суарес, известен още като „Викинг“, който е опитен вербовчик, и неговият помощник Анхел Едуардо Кастро, който е от Венецуела.

В обвинителния акт се твърди, че мрежата е извършила или е участвала в заговор за осъществяването на множество схеми по целия свят. През лятото тя е вербувала лице, базирано в Съединените щати („американски жител-1“), за да наблюдава и убие виден руски дисидент, който пребивава в САЩ. Суарес е изпратил на "американския жител-1" на две места, свързани с "Жертва-1", за наблюдение; предоставил му е изрични инструкции как да провежда наблюдение и му е обещал между 1000 и 1500 долара. Вербуваният е изпратил на Суарес множество снимки и видеоклипове на места, свързани с "Жертва-1". Суарес и Кастро допълнително са предложили на вербувания 40 000 долара, ако набелязаният бъде елиминиран или просто „изчезне“. Когато той отказал, го попитали дали познава някого, който ще се заеме със задачата. Суарес казал, че има „хора в Мексико“, които иначе биха могли да извършат убийството, но те ще се забавят.

Суарес се е опитал да вербува и множество други лица в САЩ, за да извършат предварително наблюдение и да убият "Жертва-1" и други потенциални цели в САЩ, като им предложил значителни суми.

Миналата година мрежата е помолила „американски гражданин-1“ да наблюдава и убие лице, намиращо се в Литва („Жертва-2“), което мрежата описва като „лош човек“, който „лъже за Русия“. Кирил Храмеев първо нарежда на вербувания да пътува до предполагаемия адрес на "Жертва-2" и да прави снимки. След като "американският гражданин-1" приема и изпълнява задачата в замяна на обещание от 200 долара, Храмеев го представя на „шефа“ и „полковника“, по-късно идентифициран като Юри Храмеев. "Шефът" предлага 25 000 долара, за да бъде убита "Жертва-2", като му „хвърлят бутилка бензин“ или „забодат нож“. След като "американският гражданин-1" отказал да извърши убийството, Храмеев предложил да му даде „по-проста работа“, която може да включва „подпалване на склад с имущество или храна“ или „хвърляне на бутилка бензин по електрическа подстанция“. Юри Храмеев ясно заявил на "американския гражданин-1", че целта е да се атакуват „всички страни, които помагат на Украйна“ и че предлага „сериозни пари за сериозна работа“. Накрая той потвърдил, че е „полковник от руските разузнавателни служби“.

Мрежата е вербувала и други лица за извършване на терористични актове в чужбина. Нейн ключов член е Оемис Ромагоза Дурути, който е координирал пътуванията и логистиката. През юни 2024 г. той координира атака в Прага, Чехия, включително като изпраща на друг участник потенциални места за атака и улеснява пътуването му. През септември 2024 г. той координира друга атака в Литва, при която отново резервира пътуване за друго лице, участвало в атаката, и е имал чести и постоянни комуникации с лице, участвало в атаката. Той е получил от Храмеев видео от едно от жилищата на "Жертва-1", което е наблюдавано от "американски жител-1" тази година.

Ако бъдат признати за виновни, обвинените могат да получат между 10 и 20 г. затвор за различните престъпления.