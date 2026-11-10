Русия и Украйна започнаха преговори в Абу Даби

Русия и Украйна започнаха директни преговори в Абу Даби с посредничеството на САЩ.

Делегациите пристигнаха още снощи в столицата на Обединените арабски емирства. Руската делегация е ръководена от Владимир Медински, в нея влизат още заместник-министрите на външните работи Михаил Галузин и Сергей Рябков, началникът на Главната дирекция към Генералния щаб Игор Костюков и служителят на ФСБ Алексей Комков. В състава на украинската влязоха Кирило Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицки.

Посредници са Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. На масата на преговорите присъства и главнокомандващият на НАТО в Европа Гринкевич.

В кулоарите на срещата присъстват и представители на Европейската комисия, Европейския съвет, Франция, Германия, Италия и Великобритания. Дмитрий Песков, говорителят на руския президент Путин, заяви, че европейците няма да бъдат допуснати до масата за преговори. Берлин изпрати на срещата съветника на канцлера на Германия по външнополитически въпроси Гюнтер Заутер. От страна на Великобритания присъства съветникът на премиера по национална сигурност Джонатан Пауъл. От Италия към Абу Даби замина Фабрицио Саджо, съветник на премиера на страната Джорджи Мелони, а от Франция — дипломатическият съветник на президента Еманюел Бон.

Човекът на НАТО в Абу Даби е ръководителя на офиса на Рюте, Жофри ван Левен, съобщи телевизионният канал Euronews.

Американската делегация провежда разговор с европейците и украинците преди старта на тристранните преговори. “Това ще ни позволи да продължим тесните консултации и координацията по въпросите на европейската сигурност и следвоенното бъдеще на Украйна, които провеждахме през последните няколко седмици”, заяви Джаред Къшнър. В Абу Даби, според Кушнер, преговорите ще се съсредоточат върху четири направления: прекратяване на военните действия; изработване на надеждни следвоенни гаранции за сигурност и механизми, намаляващи риска от възобновяване на конфликта; изготвяне на всеобхватен план за икономическо развитие и просперитет на Украйна; както и реализиране на хуманитарни мерки, насочени към облекчаване на страданията и преодоляване на тежките последици от войната за хората.

В Абу Даби украинската делегация ще провежда „отделни координационни срещи“ в Абу Даби с европейските представители.

ИДЕИ

САЩ са предложили да се въведат административни промени в Донбас така че Русия да обяви пълна победа в Донецка и Луганска области, а Украйна да запази непревзетите градове Славянск и Краматорск, съобщава The Economist.

ОЧАКВАНИЯТА

Кая Калас от ЕС:

Нямам особено големи очаквания по отношение на тези преговори, защото не сме видели никакви реални признаци от страна на Русия, че тя е готова да преговаря добросъвестно.

Бихме искали също да видим добра воля от страна на Русия, например да не убива цивилни всеки ден и да не напада гражданска инфраструктура. Досега тя не е направила това.



Урсула фон дер Лайен:

ЕС не възнамерява да обсъжда нова архитектура на европейската сигурност, докато не бъде постигнато примирие на територията на Украйна.