Над 400 българи се прибраха от Емирствата

Над 400 българи се прибраха тази нощ от Дубай и Абу Даби с два полета - 85 души се прибраха от Абу Даби с правителствения самолет, а още над 300 сънародници се завърнаха от Дубай с полет на компанията GullivAir.

Сред евакуираните бяха лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев и бившият футболист, настоящ инфлуенсър Благой Георгиев. На летището беше и особеният управител на "Лукойл България" и бивш шеф на НАП Румен Спецов, за когото не се разбра дали пристига или е посрещач.

"На 28 февруари се записахме, изпратихме имейл. Страхотна организация от страна на посолството в Абу Даби. Информираха ни за групата и ни посочиха къде трябва да отидем и в колко часа", разказва евакуиран пред националното радио.

"Нормално е да има напрежение. Включително и вечер се стреляше, като имаше от правителството информация, тоест изпращаха по телефоните сигнал, който съобщаваше, че трябва да се приберем в бомбоубежища. Понеже нямаше такива в хотела, предната вечер спахме половината време в банята, защото обикновено гърмят вечер. На малкия му беше изключително странно, беше много дискомфортно – докато спиш, всъщност го грабваш в един момент заедно със завивките и го местиш. И той не може да разбере... слагаш му едни слушалки и той мига на парцали, и му казваш: „Тати, има фойерверки“ и така...“, заяви друг евакуиран.

Преди двата евакуационни полета на летището в София пристигна и редовен полет на компанията FlyDubai, който е бил планиран за утрешния ден.

В последния момент обаче пътниците са разбрали, че полетът ще се осъществи по-рано и че могат да презаверят билетите си за него.