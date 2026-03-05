Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Над 400 българи се прибраха от Емирствата

Сред евакуираните бяха и лидера на МЕЧ Радостин Василев и футболиста Благой Георгиев

Днес, 07:01
Би Ти Ви

Над 400 българи се прибраха тази нощ от Дубай и Абу Даби с два полета - 85 души се прибраха от Абу Даби с правителствения самолет, а още над 300 сънародници се завърнаха от Дубай с полет на компанията GullivAir.

Сред евакуираните бяха лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев и бившият футболист, настоящ инфлуенсър Благой Георгиев. На летището беше и особеният управител на "Лукойл България" и бивш шеф на НАП Румен Спецов, за когото не се разбра дали пристига или е посрещач.

"На 28 февруари се записахме, изпратихме имейл. Страхотна организация от страна на посолството в Абу Даби. Информираха ни за групата и ни посочиха къде трябва да отидем и в колко часа", разказва евакуиран пред националното радио.

"Нормално е да има напрежение. Включително и вечер се стреляше, като имаше от правителството информация, тоест изпращаха по телефоните сигнал, който съобщаваше, че трябва да се приберем в бомбоубежища. Понеже нямаше такива в хотела, предната вечер спахме половината време в банята, защото обикновено гърмят вечер. На малкия му беше изключително странно, беше много дискомфортно – докато спиш, всъщност го грабваш в един момент заедно със завивките и го местиш. И той не може да разбере... слагаш му едни слушалки и той мига на парцали, и му казваш: „Тати, има фойерверки“ и така...“, заяви друг евакуиран.

Преди двата евакуационни полета на летището в София пристигна и редовен полет на компанията FlyDubai, който е бил планиран за утрешния ден. 

В последния момент обаче пътниците са разбрали, че полетът ще се осъществи по-рано и че могат да презаверят билетите си за него.

Радостин Василев, Румен Спецов и Благой Георгиев
Булфото Радостин Василев, Румен Спецов и Благой Георгиев
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Абу Даби, евакуаци

Още новини по темата

Първите 180 българи от Дубай кацнаха във Варна

04 Март 2026

Летищата в Близкия изток започнаха да възстановяват полетите
02 Март 2026

Хотелите в Дубай и Абу Даби удължават безплатно престоя на блокираните туристи
02 Март 2026

Украйна и Русия продължават преговорите в Абу Даби
04 Февр. 2026

Ситуацията около Иран пречи на преговорите между Москва и Киев
30 Яну. 2026

Преговорите в Абу Даби завършили с обяд в почти приятелски дух
25 Яну. 2026

Wizz Air прекратява полетите от Абу Даби заради регионална нестабилност

14 Юли 2025

Държавният министър на ОАЕ посрещна Радев в Абу Даби
31 Авг. 2022

Абу Даби въведе PCR тест, карантина и проследяваща гривна за българите
05 Май 2021

Заработи първата АЕЦ в арабския свят
01 Авг. 2020

Караниколов се сдоби с 14-дневна карантина заради полета до Абу Даби
14 Апр. 2020

Премиерът Борисов прикани арабските емирства да инвестират в България

06 Окт. 2019

Борисов заминава на работно посещение в Обединените арабски емирства
05 Окт. 2019

Абу Даби очаква музея "Гугенхайм" въпреки острата критика
07 Май 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?