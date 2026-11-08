Европа ще участва в преговорите за Украйна в Абу Даби

Франция и други европейски страни ще участват в преговорите на Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби, обяви френският външен министър Жан-Ноел Баро в интервю за радио RTL. „Европейците ще бъдат добре представени, Франция ще бъде в Абу Даби“, заяви Баро. Кой ще представлява Париж, той не уточни.

Срещата е насрочена за 10 и 11 ноември. Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф обяви, че Вашингтон ще събере делегации на Украйна и Русия, за да обсъдят прекратяването на войната, следвоенните гаранции за сигурност и деескалацията. От американска страна се очакват Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър. Украинската страна ще бъде представена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, ръководителя на президентската администрация Кирило Буданов, лидера на парламентарната група на „Слуга на народа“ Давид Арахамия и първия му заместник-ръководител Сергей Кислица.

Присъствието на Европа е резултат от натиск. Москва досега даваше да се разбере, че на масата няма място за европейски представители. Баро каза, че в миналото е имало разговори „понякога без европейците, понякога с тях“, а този път те ще бъдат там. Европейците са обяснили на американските посредници, че никакво обсъждане на бъдещето на континента не може да подмине очакванията и исканията им. Според Баро нито едно споразумение с последици за европейската архитектура на сигурност не може да бъде „замислено, а още по-малко обсъждано“ без тях. Тръмп предрече скорошно „голямо споразумение“ с Русия за Украйна, което „може да обхване цяла Европа“, а Баро каза, че не знае какво има предвид американският президент. Къшнър пък заяви в четвъртък, че Вашингтон ще се консултира отблизо с европейските партньори „в кулоарите“ на преговорите. Ако има напредък, САЩ ще се стремят към по-широк многостранен формат с тяхно пряко участие.

Абу Даби е приемал и по-рано преговори между Русия и Украйна. Първата среща на тристранната работна група по сигурността там беше на 23 и 24 януари 2026 г. и завърши без пробив. Втори кръг се проведе в началото на февруари. Той завърши с размяна на 314 военнопленници, като всяка страна освободи по 157 души. Основният спорен въпрос тогава бяха териториите в Източна Украйна. Русия искаше украинските войски да се изтеглят от Донбас, а Киев отхвърляше едностранно изтегляне и настояваше за замразяване на фронтовата линия. Дали новият кръг ще постигне повече, засега е неясно.