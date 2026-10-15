EPA/BGNES Владимир Путин за първи път спомена публично украинските удари по рафинериите и дейта центровете. Срещата му с "Делова Русия" е била онлайн

Владимир Путин коментира украинските удари по центровете за данни на „Яндекс“ и „Сбер“ по време на среща с представители на организацията „Делова Русия“, предаде Агенция "Новости".

Президентът не направи подробен коментар, като спомена атаките, довели до сривове в работата на онлайн услуги в цяла Русия, сякаш става дума за маловажно събитие. Според Путин Русия вече е отговорила на ударите по центровете за обработка на данни и „там вече пищят“.

Всъщност това не е вярно, Русия удря систематично по енергийна инфраструктура на Украйна преди всяка зима и първа удари украински дейта центрове, но техните не са така концентрирани като руските.

Президентът реагира на изказване на съоснователката на Wildberries Татяна Ким, в което тя спомена атаките на украинските въоръжени сили срещу складовете на компанията ѝ.

Тя благодари на правителството за оказаната помощ под формата на данъчни облекчения и смекчаване на регулаторния контрол.

По думите ѝ Wildberries е успяла „буквално за няколко месеца да преструктурира много от своите решения“.

„Много се радваме, че крайните потребители не усетиха върху себе си всички онези неща, които се случваха от средата на юли тази година“, добави тя. Путин от своя страна заяви, че Украйна непрекъснато „предприема някакви действия, които, откровено казано, вероятно е трябвало да предвидим, но смятахме, че няма да им хрумне да стигнат дотам“.

По думите му така е било с нефтопреработвателните заводи, а същото се е случило и с платформите за електронна търговия.

„Те направиха първата крачка, ние започнахме да отвръщаме. Сега и заради енергетиката там вече пищят, както и заради други обекти, включително центровете за обработка на данни, и така нататък. Те започнаха. Не трябваше да започват“, заяви Путин.

Това е първият път, в който Путин споменава украинските удари по центровете за данни на „Яндекс“ и „Сбер“. Второто е онлайн платформата на "Сберкасса".

Украинските въоръжени сили започнаха да атакуват центровете на „Яндекс“ на 8 октомври и вече са нанесли удари по три от четирите най-големи центъра за данни на компанията.

В сряда за първи път под украински удар е попаднал и център за обработка на данни на „Сбер“, който руските власти са планирали да превърнат в най-големия в Европа. Ударите доведоха до сривове в работата на най-големите онлайн услуги.