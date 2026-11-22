Президентът на САЩ Доналд Тръмп, след като се завърна от срещата на върха в китайския град Шънджън, публикува в събота в социалната си мрежа Truth Social цяла поредица от снимки, очевидно предназначени да демонстрират топлите му отношения с Владимир Путин и Си Дзинпин, съобщи Би Би Си.

Снимката на Тръмп с Путин е озаглавена „Моят приятел“, а тази, на която американският президент слиза по стълбичката на самолета, посрещан от Си Дзинпин - „Приятели“.

Колаж от две снимки - на седналите на веранда Йосиф Сталин, Франклин Делано Рузвелт и Уинстън Чърчил и на позиращите прави Путин, Си и Тръмп - е придружен от надписа: „Великите сили — 1945, 2026“.

Би Би Си уточнява, че Тръмп (или човекът, който поддържа профила му в социалните мрежи) леко е объркал годините и конференциите. Въпросната снимка на Сталин, Рузвелт и Чърчил е направена по време на първата им среща - на конференцията в Техеран в края на 1943 г., а не през 1945 г. в Ялта, която Тръмп вероятно е имал предвид.