Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че Русия и Украйна в момента са сериозно настроени за преговори.

Той заяви пред журналисти, че в петък е провел телефонни разговори по темата. Не уточни с кого точно е разговарял, но е известно, че войната е била обсъдена по време на разговора му с германския канцлер.

Днес предстоят още телефонни разговори, а следващата седмица се очакват тристранни преговори между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби.

„Смятам, че те искат да постигнат споразумение. Мисля, че това ще бъде много мащабно споразумение. Смятам, че то ще обхване цяла Европа. Това ще бъде изключително мащабно споразумение“, повтори Тръмп.

Още в четвъртък американският президент за първи път спомена за „голямо, прекрасно споразумение“, което ще надхвърли рамките на въпроса за Украйна.

Ръководителят на кабинета на украинския президент Кирило Буданов изрази „предпазлив оптимизъм“, че по време на тристранните преговори следващата седмица може да бъде постигнат напредък към евентуална среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин.

Делегации на Украйна, Русия и САЩ ще се срещнат в Абу Даби на 10 и 11 ноември. Това ще бъдат първите тристранни преговори от февруари насам, както и първите след острите разногласия около ограниченията върху сателитната система Starshield на SpaceX.

В интервю за CBS News в петък Буданов заяви, че разговорите ще бъдат съсредоточени върху гаранциите за сигурност на Украйна и Русия след края на войната.

В петък Тръмп обяви, че Стивън Милър ще заеме поста началник на кабинета на Белия дом, заменяйки Сузи Уайлс. До момента Милър беше заместник-началник на кабинета. Той ще встъпи в новата си длъжност в понеделник.

В публикация в Truth Social Тръмп заяви, че Уайлс е свършила „изключителна работа“. Той съобщи, че тя ще премине към екипа на „Trump Political Operation“.

Рокадата идва след серия от тежки загуби за републиканците на междинните избори през 2026 г., включително загубата на мнозинството им в двете камари на Конгреса.

Стивън Милър е известен с твърдата си позиция по въпросите на имиграцията. Той е сред дългогодишните политически съюзници на Тръмп и заемаше поста старши съветник на президента по време на първия му мандат.

В изявление Сузи Уайлс определи работата си в екипа на Доналд Тръмп като „честта на живота си“.