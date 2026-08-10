Тръмп съкрати задължителните ваксини за деца

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която въвежда нови насоки за имунизационния календар в страната, наречени от Белия дом „Златен стандарт за детски ваксини“. Радикалната заповед предлага намаляване на общия брой на имунизациите, препоръчвани за децата в най-ранна възраст от 17 на 11, и разделяне на националния график за детски ваксини на три категории.

От списъка за обща и за задължително-препоръчителна имунизация отпадат ваксините срещу хепатит A и B, менингококова инфекция, ротавирус, грип, COVID-19 и RSV (респираторно-синцитиален вирус). Според новата рамка тези препарати вече ще се прилагат предимно при деца от специални рискови групи или въз основа на индивидуална преценка и споделено решение между родителите и лекуващия лекар.

Заповедта предвижда още разделяне на комбинираните ваксини (като тройната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола – MMR) на отделни единични дози, както и разсрочване на приема им в повече на брой отделни посещения при лекар.

Като основен мотив за промяната от Белия дом посочват стремежа за синхронизиране на американския имунизационен календар с практики от други развити държави, разширяване на правата и избора на родителите, както и опасения от страна на президента относно бързото нарастване на случаите на аутизъм през последните десетилетия.

Решението предизвика остри реакции и критики от страна на редица водещи медицински организации в САЩ, включително Американската академия по педиатрия (AAP) и Американската медицинска асоциация (AMA). Оттам подчертават, че няма научни доказателства за връзка между ваксините и аутизма, а съкращаването на календара рискува да намали ваксинационното покритие и да доведе до избухване на епидемии от предотвратими заболявания. Въпреки новите насоки на федерално ниво, отделните щати запазват правото си сами да определят изискванията за ваксинация за прием в училищата и детските градини.