Тръмп разказа за тайното оръжие “Дискомбобулатор”

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред „New York Post“, че нарича новото тайно оръжие, което САЩ използваха в Каракас при задържането на Николас Мадуро - „The Discombobulator“. То е било от от ключово значение за дръзката американска акция. Името "дискомбобулатор", което Тръмп използва, е утвърден жаргон за нефатално оръжие, което временно обезврежда противника. Може са се преведе като "дезориентатор", "уред за дезориентация", или по-хумористично като: "обърквател“, „обезумител“, „размътител".

Тръмп се похвали, че мистериозното оръжие е „направило вражеското оборудване нефункционално“, когато американските хеликоптери нахлуха в Каракас на 3 януари, за да арестуват Мадуро и съпругата му Силия Флорес по федерални обвинения в трафик на наркотици и оръжие.

„The Discombobulator. Не ми е позволено да говоря за него“, каза Тръмп по време на ексклузивно интервю в Овалния кабинет. „Много бих искал“, добави президентът, преди да потвърди използването му в секретната операция. „Те така и не успяха да изстрелят ракетите си. Имаха руски и китайски ракети, но не изстреляха нито една. Ние влязохме, те натискаха бутони, но нищо не работеше. Бяха напълно подготвени за нас.“

Тръмп коментира оръжието, когато беше попитан за съобщенията от тази седмица, че администрацията на Байдън е закупила импулсно енергийно оръжие, заподозряно като вида, причинил „Хаванския синдром“.

Не се знае много за оръжието, но тези съобщения последваха разкази от мястото на събитието във Венецуела, описващи как въоръжените мъже на Мадуро са били повалени на колене, „кървящи от носа“ и повръщащи кръв. Един от членовете на охраната на сваления диктатор разказа по-късно, че „изведнъж всичките ни радарни системи изключиха без никакво обяснение“.

„Следващото нещо, което видяхме, бяха дронове, много дронове, летящи над позициите ни. Не знаехме как да реагираме“, каза той, споделяйки, че след това са се появили хеликоптери – „едва осем“ – превозващи около 20 американски войници в района. Тогава „The Discombobulator“ е бил насочен директно към защитниците на Мадуро.

„В един момент те изстреляха нещо; не знам как да го опиша. Беше като много интензивна звукова вълна. Изведнъж почувствах, че главата ми експлодира отвътре“, казва свидетелят. „Всички започнахме да кървим от носа. Някои повръщаха кръв. Паднахме на земята, неспособни да се движим. Дори не можехме да се изправим след това звуково оръжие – или каквото и да беше то.“