Задължителната ваксина за варицела ще е първо за родените тази година

Родените през 2025 г. бебета ще са първите, за които имунизацията срещу варицела става задължителна. Това предвиждат промени в наредбата за ваксинациите, публикувани за обществено обсъждане. Главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев обяви новината наскоро, но подробностите не бяха известни.

Схемата на прилагане ще е двудозова, като първият прием ще е на 12-15-месечна възраст, а реимунизацията ще се прави на 4-годишна възраст, пише в проекта. Втора доза няма да има за тези, които след първата доза заболеят от варицела. Това обаче трябва да се докаже с медицинска документация и лабораторни данни. Влизането на ваксината в задължителния календар означава, че тя ще бъде безплатна и ще се осигурява от МЗ. Сега се заплащаше, а не беше евтина.

Варицелата е едно от най-заразните заболявания, предавани по въздушнокапков път, с широко световно разпространение и със значително здравно и социално въздействие. При близък домашен контакт вероятността за заразяване е почти 90%. Обичайно варицелната инфекция е със зимно-пролетна сезонност, като ежегодно се регистрират взривове в организирани детски колективи (училища, детски заведения), бежански центрове и домове за медико-социални дейности от затворен тип, обясняват от МЗ в мотивите към промените.

С друга промяна в наредбата се добавя се целева имунизация срещу респираторно-синцитиален вирус (RSV) при бременни между 24-та и 36-а гестационна седмица. Тази ваксина ще е безплатна, като ще се осигурява от здравното министерство, но жените ще си я поставят по желание.

RSV е често срещан респираторен вирус, който причинява от леки грипоподобни симптоми до тежко заболяване (бронхиолити, пневмонии, дихателна недостатъчност с далечни последствия в част от случаите като развитие на бронхиална хиперреактивност и бронхиална астма) и смърт при бебета на възраст под шест месеца, но също при възрастни лица над 65 години и имунокомпрометирани. По данни на СЗО, RSV е един от най-честите причинители на остри инфекции на долните дихателни пътища при деца в световен мащаб, като всяка година причинява над 3,6 милиона хоспитализации и около 100 000 смъртни случая при деца под 5-годишна възраст. За България, в периода октомври 2016 г. до септември 2018 г. при изследвани 875 деца на възраст под 5 години с остри респираторни заболявания в 73,7% се доказва наличие на поне един респираторен вирус, посочват от МЗ.