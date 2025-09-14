Медия без
Ваксината срещу варицела ще стане задължителна от 2026 г.

14 Септ. 2025Обновена
Силви Кирилов се надява промените в имунизационния календар да са готови догодина.
БГНЕС
Ваксината срещу варицела, препоръчителна досега, ще стане задължителна от 2026 г. Здравният министър Силви Кирилов обяви днес пред Нова телевизия, че се готвят промени в имунизационния календар. Една от новостите е именно ваксината срещу варицела. "Има предложение да стане задължителна, което аз съм резолирал, а сега върви процедурата по промени в нормативната уредба“. Но също така министърът призна, че трябва да бъде осигурено и нейното закупуване.

Реално ваксината никак не е евтина. На свободния пазар дозата се предлага за около 100 лв. Затова реализацията на намерението е все още хипотетично.

Кирилов обясни още, че първата доза се поставя в първите три години – между 12 и 15 месеца. Реимунизацията - на третата или четвъртата година.

