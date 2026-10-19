Путин предлага тристранна среща с Тръмп и Си Дзинпин

Руският президент Владимир Путин е предложил тристранна среща през ноември с американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин. На нея темата щяла да е войната в Украйна и търсене на начини за прекратяване на конфликта при условия, благоприятни за Москва.

Според в. „Уолстрийт Джърнъл“, който се позовава на бивш руски разузнавач, Путин е направил предложението в телефонен разговор с Тръмп на 9 октомври. А самият разговорът е довел и до споразумението САЩ да купуват руски дизел и да съдействат за продажбата му на световния пазар.

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков потвърждава пред изданието, че се водят разговори за евентуална среща, като допълва, че няма яснота нито за самата среща, нито за възможния ѝ дневен ред, "макар и трите страни да признават хипотетичната възможност тя да се състои“.

Високопоставен американски представител е коментирал, че Тръмп не е приел предложението, но може да прояви интерес към идеята заради желанието си да изпълни предизборното си обещание да сложи край на войната.

Според информацията Путин е предложил тристранната среща да е в рамките на предстоящата среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC), насрочена за 18 и 19 ноември в Шънджън (Кит). Руски представители са обсъдили предложението с Пекин по дипломатически канали и Китай е дал знак, че няма да се противопостави на идеята, ако Тръмп се съгласи.

Материалът на "Уолстрийт Джърнъл" съобщава още, че руският президент си представя срещата като втора Ялтенска конференция, на която светът да бъде разделен на сфери на влияние. Китай обаче се опасявал, че подобна геополитическа демонстрация може да отклони вниманието от плановете на Пекин да използва срещата на APEC, за да затвърди позициите на Китай в региона.

Тръмп отново нападна Зеленски и защити Русия

Същевременно Доналд Тръмп заяви, че не иска да „отблъсне Русия от масата за преговори“, докато се опитва да постигне мир в Украйна. Той за пореден път нападна остро украинския президент Володимир Зеленски като го обвини, че никога не е искал войната да спре.

"Моето решение за Русия е много просто. Намирам се в процес на преговори за мир във войната между Русия и Украйна и не искам да правя нищо, което глупаво да отблъсне Русия от масата за преговори. Постига се голям напредък, което включва и текущите преговори за заложниците! Подписването на този документ в този момент ще направи точно това, а аз мога да го подпиша по-късно или по всяко време, когато поискам! - написа Тръмп в своята социална мрежа Truth Social. - Може би по-важното е, че Русия прави много малко, ако въобще прави нещо, за да помогне на Ислямска република Иран, в сравнение с това, което би могла да прави, и аз искам да запазя нещата така — и ще успея, освен ако глупави хора не застанат на пътя ми.

И накрая, Зеленски използва рафинерии за дизел в Русия като мишена, знаейки, че тези атаки сериозно вредят на световните пазари на дизел, включително на тези в САЩ. Фермери, животновъди и бизнеси от всякакъв вид страдат изключително много от това, но въпреки това Русия изпраща на ниски цени милиони барели дизел за света. На Зеленски не му пука и, честно казано, с всички тези пари, които Европа известна с това му дава, и които корумпираният Джо Байдън му даде в миналото, той не иска да сложи край на тази война и вероятно никога не е искал. Той можеше да сключи по-добра сделка преди две години, отколкото може сега. Държавата му е в развалини, голяма част от земята му е изгубена, океаните и моретата му ги няма, а мъжкото му население е намаляло, ранено и/или мъртво.

ИСКАМ ТАЗИ ВОЙНА ДА ПРИКЛЮЧИ! Благодаря ви за вниманието по този въпрос. Президент ДОНАЛД ДЖ. ТРЪМП".