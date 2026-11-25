Съединените щати ще наложат нови мита за 14 икономики, включително Европейския съюз, Китай и Индия, след продължило няколко месеца разследване на предполагаемо свръхпроизводство в промишлеността, предаде АФП.

Това е поредният ход на американския президент Доналд Тръмп за преразглеждане на търговските отношения на Вашингтон.

Предложените митнически ставки включват: Китай: 20%, с възможност за увеличение до 40%, Виетнам: до 35%, Индия: до 25%, Тайван: до 25%, Южна Корея: до 25%, Индонезия: до 25%, Малайзия: до 25%, Тайланд: до 25%, Камбоджа: до 25%, Европейски съюз: до 20%.

Засегнатите икономики „насърчават производство и производствен капацитет, откъснати от реалностите на търсенето и пазарните принципи“, заяви високопоставен американски представител, пожелал анонимност.

Митата са обосновани с разследване, проведено на основание раздел 301 от Закона за търговията от 1974 г., който дава на Вашингтон възможност да предприема действия срещу чуждестранни практики, смятани за несправедливи или вредни за американската търговия.

Мерките няма да се прилагат за някои ключови продукти, сред които полупроводници, автомобили, стомана и алуминий, които вече са обект на отделни тарифни режими. Изключения ще има и за други стоки, освободени от мита през последните месеци, включително определени енергийни и хранителни продукти.

Тарифите няма да влязат в сила веднага. Предстоят допълнителни изслушвания и период за публични коментари, като американски представител посочи, че прилагането им вероятно няма да започне преди януари 2027 г.

Европейският съюз обяви, че ще разгледа предложените от Съединените щати нови мита върху европейския износ, но отхвърли мотивите за въвеждането им. Брюксел очаква Вашингтон да спазва търговското споразумение, постигнато миналата година.

„Категорично отхвърляме тезата, че Европа е източник на структурен свръхкапацитет в производството. Напротив, Европа е сред най-засегнатите от този проблем“, заяви говорителят на Европейската комисия Олоф Гил.