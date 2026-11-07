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Тръмп предложи на мениджър на MMA бойци да стане говорител на Белия дом

07 Ноем. 2026Обновена
Дейна Уайт е бил и треньор по бокс. След публикацията на Тръмп си публикува колаж как стои на трибунката на говорителя на Белия дом. Уайт написа: Напред към новата глава.
Дейна Уайт е бил и треньор по бокс. След публикацията на Тръмп си публикува колаж как стои на трибунката на говорителя на Белия дом. Уайт написа: Напред към новата глава.

Американският президент Доналд Тръмп предложи на ръководителя на професионалната верига за смесени бойни изкуства UFC Дейна Уайт да стане говорител на Белия дом и да назначи за свои помощници известни ММА бойци, включително руснаците Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов.

За това президентът на САЩ съобщи в собствената си социална мрежа Truth Social.

„Радвам се да обявя, че на великия Дейна Уайт, корав боец и воин, е предложен постът на говорител на Белия дом“, заяви Тръмп.

Той призова Уайт да вземе за свои помощници Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов, Джъстин Гейджи, Даниел Кормие, Аманда Нунеш и Кайла Харис.

„Нуждаем се от тези хора, за да ни защитават от побърканите левичари. Дейна ще бъде говорител, какъвто никога досега не е имало. Дейна, моля те, приеми тази работа!“, написа Тръмп.

Източник на CNN съобщи, че изпълнителният директор на Ultimate Fighting Championship е отхвърлил тази нестандартна идея на Тръмп.

Уайт е 57-годишен бизнесмен със състояние над 360 милиона долара. Самият Уайт никога не е бил ММА боец, но е мениджър на такива. Печели състоянието си от продажбата на UFC, в която притежава 9%. Бил е и треньор по бокс.

Припомняме, че през последните месеци в Белия дом се смениха две говорителки. В края на август Каролайн Левит напусна поста, като обясни решението си с желанието да прекарва повече време със семейството си.

Нейната наследничка Кати Захария беше уволнена на 16 октомври - само пет дни след назначаването ѝ. Причината бяха критиките към първия ѝ брифинг и възникналите въпроси относно професионалната ѝ квалификация.

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