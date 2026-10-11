Енергийното примирие на Тръмп се отнасяло само за рафинериите

Обявеното снощи от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие между Украйна и Русия се отнася само за удари по нефтопреработвателни заводи, пише Axios, като се позовава на представител на Белия дом. Украйна има само един голям нефтопреработвателен завод - в Кременчуг, и той бе изваден от строя от руската армия отдавна.

Axios пише още, че Тръмп очаква Зеленски да спазва това условие и едва след прекратяването на ударите страните ще започнат преговори за евентуално примирие, което да обхваща и електростанциите и енергийните мрежи, които в момента Русия активно разрушава. От Белия дом предупреждават, че ударите по нефтопреработвателните заводи вредят на отношенията на Зеленски с Тръмп повече, отколкото на самата Русия. "Тръмп е наистина бесен. Той смята, че Зеленски възприема помощта от САЩ като гарантирана", казал представител на Белия дом.

Междувременно пратениците на САЩ Стиф Уиткоф и Джаред Кушнер отлагат планираната си визита в Москва до изясняване на позициите на Украйна и Европа по новото мирно предложение.

Вчера американският президент Доналд Тръмп изненадващо обяви, че между Русия и Украйна влиза в сила „енергийно примирие“. Той твърди, че двете враждуващи страни са постигнали споразумение за спиране на ударите срещу критичната енергийна инфраструктура, и отправи призив: „Не го нарушавайте!“.

Русия и Украйна обаче отрекоха да са се договаряли за каквото и да било примирие.

„Изявлението на Тръмп за прекратяване на огъня беше изненада за мен. Ако президентът Тръмп се е договорил за това с Путин, моля, уведомете ни кога ще започне прекратяването на огъня. Ние сме готови и ще го приемем. Важно е и Русия да подкрепи примирието. От украинска страна винаги ще има пълна подкрепа за мерките за деескалация, защита на човешкия живот и прекратяване на войната“, заяви Зеленски. Украинският президент съобщи, че е обсъдил инициативата с министър-председателя на Канада Карни, президента на Финландия Стуб и генералния секретар на НАТО Рюте.

Русия също каза, че не знае за никакво споразумение. "Ние знаем, че Тръмп често говори нещо, за да не се повишават цените на нефта. Това са така наречените словесни инвестиции. Не знам доколко това съответства на действителността", каза зам.-председателят на енергийния комитет на Думата Игор Ананских.

"Русия все още не е дала официален отговор на Вашингтон на обявеното от Тръмп енергийно примирие. Те обмислят въпроса. Скоро ще разберем дали са готови", заяви служител от Белия дом пред Axios

3 часа след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че има енергийно примирие между Русия и Украйна, руската армия бомбардира енергиен обект в Украйна. Този път това е ТЕЦ-5 в Харков - втората най-голяма украинска комбинирана ТЕЦ.

NEW: Russia hit Kharkiv’s main power plant hours after Trump announced an “energy ceasefire.”



Zelensky confirmed the hit on CHP-5 — a major heat-and-power facility — and said Russia carried out 200+ attacks on Ukrainian energy infrastructure in the past week alone, killing 150+… pic.twitter.com/5HVSBf1yAR — Clash Report (@clashreport) 11 октомври 2026 г.

Новината, че централата е станала цел на руснаците съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той заяви, че с "Шахед"-и руснаците са атакували и украински енергийни специалисти, които са работели да възстановяват щети.

Зеленски е готов да свика избори

Украйна е готова да проведе избори за нов държавен глава, ако руският президент Владимир Путин се съгласи на 60-дневно примирие. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски пред ABC News.

"Ние сме във война и провеждането на избори е наистина трудно. Не само че това е абсолютно несигурно и е в разрез с нашето законодателство, с нашата конституция, но най-важното е да имаме необходимата инфраструктура за сигурност, за да дадем възможност на хората да гласуват", посочи той.