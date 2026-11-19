ГЕРБ реагира иронично на изявление на външната министърка Велислава Петрова-Чамова, в което тя изрази странно съжаление, че страни от Европа не присъстват на тристранната среща в Китай между Си Цзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин. Христо Гаджев от ГЕРБ заяви, че очаква скоро Чамова да заяви, че водата е мокра.

В Шънджън се проведе форумът на страните от Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество, на което съвсем логично са поканени само държави от региона, така че отсъствието на европейски представители не би трябвало да буди опасения или да е причина за съжаление. Но това обективно обстоятелство не попречи на министър Петрова да обвърже срещата с намиране на решение за край на войната в Украйна. На практика Си, Тръмп и Путин приеха документ, който се нарича "Декларация за мир“, в който не се споменава нищо за Украйна.

На журналистически въпрос какъв е прочитът ѝ на срещата в Шънджън и как вижда отсъствието на Европа министър Петрова отговори витиевато: "От една страна наличието на срещи, които търсят дипломатическо решение, е нещо, което трябва да е подкрепено, от друга - липсата на Европа там буди сериозни опасения. Не трябва да се търси мирно решение без Европа да присъства там и да участва в изграждането на това решение.

Затова е важно до каквото и решение да се стигне, там да бъде отчетено мястото на Европа и Европа да получи възможност да работи с каквато и да била формулировка, до която се стигне там, в бъдещите елементи от нейното прилагане. Не смятам, че това ще бъде среща, която ще доведе до края на войната. Но това може да е среща, която да затвърди ролята на Китай. Знаете, че преди няколко седмици тук бе външният министър на Китай и тогава ясно поставих въпроса пред него в каква роля вижда себе си Китай в изграждането на дипломатически решения. Добре е, че те се припознават в нуждата да работят активно за този процес, но се надявам, че в следващи формати на такъв тип дискусии ще присъства Европа или най-малкото Украйна", каза външният министър.

Реакция

От ГЕРБ реагираха иронично на изявлението на външната министърка, както и на днешното изявление на премиера Румен Радев, че в "България има много политици, които разсъждават като плоскоземци", както и че и той искал да унищожаваме дроновете, които падат в Черно море, но нямало как по чисто военнотехнически причини.

"Премиерът осъзна, че земята е кръгла, а външният министър се чуди защо България не е на срещата на Тихия океан. Дано не ни запознаят утре, че водата е мокра", каза иронично герберският депутат Христо Гаджев. "Той (премиерът Румен Радев - б.а.) много иска, но няма желание. Ако имаше, щеше да чуе какво правят румънците - използват присъствието на НАТО с радиоразузнаване, сателитно разузнаване да свалят и унищожават дронове. Не е въпрос на способности, а на желание. Ако правителството иска да е само регистратор на потънали кораби, да продължи както до момента", каза Христо Гаджев. Съпартиецът му и бивш външен министър Даниел Митов каза, че премиерът трябва да има позиция за това чия собственост са дроновете. "На същата тази кръгла земя други държави унищожават дронове и ние от Радев очакваме не да променя формата на земята, а да организира отбраната на страната", каза той.

"Докато в Берлин Коалицията на желаещите се събира, за да обсъди подкрепата за Украйна, гаранциите за сигурност и общата позиция за преговорите с Русия, у нас Радев е решил да изнася лекции по военно дело, без да дава отговор как неговото правителство ще защити хората и корабоплаването в Черно море", каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. Според него, когато Радев признава, че нямаме необходимите способности срещу дронове, той дължи изработването на план за осигуряването им.